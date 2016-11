AUTO BILD: Hersteller schauen weg: Keyless Go bleibt Sicherheitsrisiko (FOTO)

(ots) -

Kriminelle nutzen Funkreichweitenverlängerer / Autoindustrie

bessert Technik nicht nach / Redaktion "knackt" vier von fünf Autos



Bisher 50 geklaute Autos mit Keyless Go: Das ist die Bilanz allein

der Stadt Köln seit Januar. Beim Keyless Go-System bleibt der

Schlüssel in der Tasche, der Fahrer muss beim Öffnen und Starten

weder einen Knopf drücken noch den Zündschlüssel umdrehen. Das ist

praktisch, aber auch ein hohes Sicherheitsrisiko, wie AUTO BILD

bereits exklusiv berichtet hat (Ausgaben 1 und 18/2016): Durch

sogenannte Funkreichweitenverlängerer können Kriminelle das Signal

abfangen, das Fahrzeug geräuschlos öffnen und den Motor starten. Das

Problem ist seit Monaten bekannt, die Autohersteller haben die

Technik aber bislang nicht sicher gemacht. Deshalb legt AUTO BILD

(Ausgabe 45/2016, EVT: 11.11.2016) erneut den Finger in die Wunde:

Per Reichweitenverlängerer öffnet AUTO BILD-Redakteur Claudius Maintz

vier von fünf Keyless Go-Autos in Sekundenschnelle. "Eigentlich

besteht dringender Handlungsbedarf", sagt Maintz. "Die Autoindustrie

aber schaut untätig weg und scheint nicht wirklich daran interessiert

zu sein, Keyless Go endlich sicher zu machen."



Beim Test kommt ein simpler Funkreichweitenverlängerer für 90 Euro

zum Einsatz. Dieser befindet sich in zwei Koffern. Eine Tasche wird

neben dem Auto platziert, die andere Tasche in der Nähe des

Schlüssels. Durch Ziehen am Fahrzeuggriff wird das Suchsignal für den

Schlüssel ausgelöst, das durch den Verstärker im ersten Koffer

verlängert wird. Der Schlüssel antwortet und der zweite Verstärker

sendet den Öffnungscode an das Gerät in der ersten Tasche. Das Auto

öffnet sich und startet. Im Praxistest sind ein BMW 5er, Nissan

Qashqai, Ford Galaxy und Renault Mégane Cabrio leichte Beute. Nur der

Audi A8 bleibt standhaft. Eine trügerische Sicherheit: Vermutlich



kommunizieren Auto und Schlüssel lediglich auf einer anderen

Frequenz. Wenn Kriminelle den Funkreichweitenverlängerer umstellen,

können sie wohl auch den Audi problemlos öffnen.



Sicher sind Funkschlüssel in Metalldosen oder Alufolie. Neuerdings

sind außerdem kleine Schlüsseltaschen auf dem Markt, die durch

mehrlagige metallisierte Stoffe das Signal des Schlüssels abschirmen.

Umständlich: Vor jeder Ver- und Entriegelung muss der Fahrer den

Schlüssel aus Dose oder Tasche holen, die teure Keyless

Go-Ausstattung wird damit überflüssig. Claudius Maintz: "Keyless Go

muss bis auf weiteres aus den Preislisten verschwinden. Doch das ist

eher unwahrscheinlich. Denn mit jedem gestohlenen Auto verkaufen die

Hersteller ein neues."



Den Artikel "Autoklau-Apparat im Einsatz: Die Aufmacher" finden

Sie in der aktuellen Ausgabe 45/2016 von AUTO BILD, die am 11.

November 2016 erscheint. AUTO BILD im Internet: www.autobild.de



Weitere Informationen unter: www.autobild.de/keylessklau



Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / Bildrechte

AUTO BILD



Über AUTO BILD:



AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, feiert 2016 30-jähriges

Jubiläum. Das Fachmagazin präsentiert jeden Freitag die ganze Welt

des Autos: Modelle von Morgen, umfangreiche Tests und

Technik-Analysen, spannende Reportagen und viele Servicethemen. Dazu

gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche, Werkstatt- und

Reifentests, das Aufdecken von Fehlern und Schwachstellen und

natürlich die Faszination des Fahrens. Mit präzisen Testmethoden und

aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTO BILD Woche für Woche die

Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.







Pressekontakt:

Redaktion AUTO BILD

Claudius Maintz

Telefon: (040) 347 23663

E-Mail: claudius.maintz(at)autobild.de



Agentur

Katharina Krimmer

John Warning Corporate Communications GmbH

Telefon: (040) 533 088 78

E-Mail: k.krimmer(at)johnwarning.de



Original-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

AUTO BILD keyless-klau.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 12:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1422985

Anzahl Zeichen: 4351

Kontakt-Informationen:

Firma: AUTO BILD keyless-klau.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung