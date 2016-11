CES gibt Nominierungen für Innovationen bekannt

Ehrung für innovatives Design und Engineering - untersucht wurden 28 Produktkategorien. Preisverleihung erfolgt zur CES (5.-8. Januar 2017) in Las Vegas

(firmenpresse) - New York, 10. November 2016 - Die Consumer Technology Association (CTA), Eigentümer und Produzent der CES, gibt die Best of Innovation Honorees für die CES 2017 bekannt. Die CES 2017 wird von der CTA (Consumer Technology Association) organisiert, durchgeführt und ist weltweit der Treffpunkt für alle, die im Bereich Consumer Electronics Technologien tätig sind. Die CES findet vom 5.- 8. Januar 2017 in Las Vegas statt. Mit diesen jährlichen CES Innovation Awards werden Unternehmen geehrt, die sich durch außergewöhnliches Produkt-Designs sowie innovatives Engineering in 28 Produkt-Kategorien auszeichnen. Die Ankündigung erfolgte anlässlich der CES Unveiled New York, einer exklusiven Branchen-Veranstaltung auf der die neuesten Innovationen und Trends, thematisiert werden, die zur CES im Januar 2017 Premiere haben werden. Die Auswahl der Nominierten umfasst zwei Ebenen - Honoree und Best of Innovation-Products.



"Die Honorees stehen für Einfallsreichtum und Design in der Consumer-Tech-Industrie", sagte Karen Chupka, Senior VP, CES und Corporate Business-Strategie, CTA. "Diese herausragenden Produkte veranschaulichen die Kraft und das Versprechen der globalen Konsumgüterindustrie, bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen zu produzieren, die sowohl unser Leben als auch unsere Welt verbessern."



Jede Kategorie wird von einer dreiköpfigen Jury untersucht, das die Produkte auf der Grundlage ihrer Technik, Design, Funktionalität, Verbraucher-Appeal bewertet und ob sie mit Wettbewerbern auf dem Markt vergleichbar sind. Zu den Jurymitgliedern gehören namhafte Designer und Ingenieure aus dem Consumerbereich sowie Vertreter von Medien.





Die Best of Innovation Honorees für CES 2017 sind:



3D Printing: Robo 3D Inc.

Robo R2 High-Performance Smart 3D Printer with Wi-Fi



Home Appliances

Sleep Number

Sleep Number 360 Smart Bed



Accessible Tech

ReSound

ReSound ENZO2



Home Audio/Video Components and Accessories



Crazybaby Inc.

Mars by Crazybaby



Accessible Tech

Aipoly

Aipoly Vision



In-Vehicle Audio/Video

Bosch

Integrated Connectivity Cluster



Computer Accessories

MANGOSLAB Co.,Ltd.

nemonic



Portable Media Players and Accessories

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

XGIMI Z4 Aurora Screenless TV



Computer Hardware and Components

HP Inc.

HP Spectre 13



Smart Home

Sevenhugs

Smart Remote by Sevenhugs



Computer Peripherals

NETGEAR, INC.

Nighthawk X10 R9000 Smart WiFi router



Smart Home

NWi

Cubit



Computer Peripherals

Acer

Predator Z301CT monitor



Software and Mobile Apps

Xooloo

Xooloo Digital Coach



Digital Imaging

KanDao Technology Co. Ltd.

Obsidian 3D Panoramic Camera



Tablets, E-Readers and Mobile Computing

Lenovo, Corp.

Lenovo Yoga Book (Android)



Drones and Unmanned Systems

POWERUP TOYS

POWERUP FPV - Paper Airplane VR Drone



Tech For A Better World

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox PCEye Mini with IS4 Eye Tracker



Embedded Technologies

Goodix

Goodix Live Fingerprint Detection Sensor





Vehicle Intelligence

Quanergy Systems

S3 Solid State LiDAR Sensor



Fitness, Sports and Biotech

EyeQue Corporation

EyeQue Personal Vision Tracker





Virtual Reality

Google Inc.

Tilt Brush



Gaming

Swiftpoint Inc

The Z - Gaming Mouse



Wearable Technologies

uConekt Inc.

uBolt



Headphones

OSSIC Corporation

OSSIC X





Wearable Technologies

Link AKC (Smart Pet Technologies, LLC d/b/a Link AKC)

LINK AKC Smart Dog Collar



High Performance Home Audio/Video

SVS

SVS SB16-Ultra Subwoofer



Wireless Handset Accessories

Motorola Mobility, a Lenovo company

Moto Mods



High Performance Home Audio/Video

Paradigm Electronics Inc.

Paradigm Persona 9H (part of the Persona Se-ries)





Wireless Handsets

Lenovo, Corp

Lenovo Phab 2 Pro





Über die CES

Die CES ist weltweiter Treffpunkt für alle, die sich mit Consumer-Technologien befassen. Sie hat sich seit mehr als 50 Jahren als Testgelände für Innovatoren und bahnbrechende Technologien etabliert. Sie ist die globale Bühne, auf der Innovationen der nächsten Generation auf den Markt gebracht werden. Als größte Veranstaltung ihrer Art adressiert die CES alle Aspekte der Branche. Veranstaltet wird die CES von der Consumer Technology Associa-tion (CTA). Dieses jährliche Ereignis ist ein Forum auf dem die relevantesten Themen angesprochen werden. Wei-tere Informationen zur CES sind online unter www.ces.tech und durch Social Media Kanäle verfügbar.



Über Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA) TM, ist die Handelsvereinigung, die einen jährlichen Umsatz der Con-sumer Technology Industry von $ 287 Billionen (Milliarden) repräsentiert. Mehr als 2.200 Unternehmen - 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups; Andere gehören zu den bekanntesten Marken der Welt - genie-ßen die Vorteile der CTA-Mitgliedschaft. Dazu gehören politische Interessenvertretung, Marktforschung, techni-sche Fortbildung, Industrieförderung, Entwicklung von Standards sowie die Förderung von geschäftlichen und strategischen Beziehungen. Die Consumer Technology Association besitzt und produziert CES ® - der weltweite Treffpunkt für alle, die sich geschäftlich mit CE-Technologien befassen. Die CES-Gewinne werden in die CTA-Industrieservices reinvestiert.





