Nicole Renneberg gibt exklusive Tipps für Gesundheit, ein reicheres Leben und weniger Stress

Die Moderatorin der "Gesundheitslounge" gibt neue Anleitungen für ein gesundes & glückliches Leben

Die Gesundheitslounge von Nicole Renneberg

(firmenpresse) - Der Alltag treibt uns oft ganz weit weg von uns selbst. Auch in stressigen Zeiten tun wir alles dafür, um so zu "funktionieren" als seien wir (kreative) Computer mit unendlicher Akku-Laufzeit, wir versuchen, Rollen zu erfüllen, wollen einen guten Eindruck hinterlassen und tun vor allem jene Dinge, von denen wir denken, dass die Mitmenschen sie von uns erwarten. Doch wann haben wir wirklich Zeit für das, was uns wichtig ist? Wann ist der Zeitpunkt, sich um sich selbst und seine Gesundheit zu kümmern?



Die Wahrnehmung in der Gesellschaft verändert sich, das merken auch die Macher des neuen Online-Magazins für Gesundheit, Glück und weniger Stress www.gesundheitslounge.de, das Mitte Mai 2016 erfolgreich in den Medien gestartet ist. Viele Menschen sehnen sich nach einer "Entschleunigung im Alltag" und nach emotionaler und geistiger Weiterentwicklung. "Dein Leben ist JETZT. Verpass es nicht!" ist daher das Motto des neuen Online-Mindstyle-Magazins von Nicole Renneberg und ihrem Gesundheitsexperten-Team. In der uns alle betreffenden, schnelllebigen und digitalisierten Zeit sind immer mehr Menschen auf der Suche nach einem bewussteren, ganzheitlichen Leben mit einem echten Sinn - die Gesundheitslounge trifft mit ihren aktuellen Themen genau die richtige Zeit.



In ihren Sendungen "Gesundheitslounge" wurden Nicole Renneberg bereits von vielen bekannten, aber auch sonst nicht medial auftretenden Gesundheitsexperten ganz persönliche Gesundheitstipps verraten, mit dem er bzw. sie sich im Alltag gesund, glücklich und mental ausgeglichen hält. Es ist ein "Schatzkästchen des Wissens", welches Nicole Renneberg Anfang des nächsten Jahres öffnen darf, und sie hat auch noch andere Pläne für 2017: "Meine Vision ist, dass wir mit der Gesundheitslounge, den Sendungen und den kurzen Filmtipps "Gesundheitstipps to go" - siehe hierzu: http://www.gesundheitslounge.de/gesundheitstipps/gesundheitstipps-to-go - für möglichst viele Menschen zu einem persönlichen, täglichen Lebensbegleiter im Alltag werden dürfen. Mehrmals wöchentlich werde ich nun die "Gesundheitstipps to go" aus meinem Alltag produzieren. Wir sind überaus glücklich, dass wir mit unseren Sendungen und Themen bereits so unglaublich viel positive Resonanz und Feedback von unseren Zuschauern und Lesern, Patienten und aus ärztlichen Fachkreisen erhalten haben."





Der Erfolg der Gesundheitslounge ist sicherlich damit zu erklären, dass die Zeit reif dafür ist, mit diesen Themen in die Öffentlichkeit zu gehen. Denn die Mauer zwischen der konventionellen Medizin und der Komplementärmedizin bzw. den sogenannten Naturheilverfahren bröckelt. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach alternativen Behandlungswegen und hinterfragen ihre Erkrankungen oder viele Ereignisse, die ihnen in ihrem Leben passiert sind.



Nicole Renneberg hat durch die Erfahrungen, die sie auf ihrem eigenen Lebensweg gemacht hat, ihr "Herzprojekt" der Gesundheitslounge entwickelt: "Ich kenne auch die andere Seite des Lebens: Als mir die Ärzte im Krankenhaus nach einem schweren Autounfall gesagt haben, dass sie nicht wissen, ob ich je wieder laufen kann (um 2mm war ich damals an einer Querschnittslähmung vorbeigeschrammt). Oder als ich vor einigen Jahren kaum noch in der Lage war, vor lauter Erschöpfung auch nur einen Teebeutel in ein Glas Wasser zu hängen. Oder auch, als ich meine beste Freundin mit 32 Jahren durch einen Gehirntumor verloren habe. Da war das Leben nicht happy, leicht und schön. Doch auch die schweren Zeiten gehören zu unserem Leben - und auch in dunklen Zeiten gibt es viele positive Dinge, für die wir dankbar sein können, die ganzheitliche Medizin hat mir dabei sehr geholfen. Dieses Wissen und meine eigenen Erfahrungen möchte ich gerne an so viele Menschen wie nur möglich weitergeben."



Doch um so ein umfangreiches Online-Magazin mit Sendungen und Interviews regelmäßig in die Öffentlichkeit zu bringen, wissenschaftlich abzusichern, Themen online wirkungsvoll sichtbar zu platzieren und in den Medien zu kommunizieren, sind viele Menschen stets wochenlang voller Herzblut im Einsatz. Daher hat die Gesundheitslounge ein gutes Netzwerk aus Gesundheitsexperten, ganzheitlichen Fachjournalisten im Print- und TV-Bereich aufgebaut. Viele Gesundheitsexperten sind nicht nur sehr erfolgreich in ihrer Praxis- oder Klinikarbeit mit Patienten, sondern halten auch international Vorträge, geben Interviews oder sind im TV zu sehen.



Aus den Gesprächen mit vielen bekannten Ärzten, Wissenschaftlern, Präventologen, Mental-Coaches, Ernährungsberatern und Sportmedizinern ist eine lange redaktionelle Themenliste für die Produktion von Sendungen und Fachtexten entstanden, auf die sich die Web-Besucher besonders im neuen Jahr 2017 freuen können.



Das Online-Magazin Gesundheitslounge ist ein Projekt, das von Menschen für Menschen gemacht wird. Der interessierte Besucher ist eingeladen, sich zu informieren und inspirieren zu lassen, selbst Themenvorschläge einzubringen oder auch mit den Mitgliedern des Experten-Rates in direkten Kontakt zu treten. Gerne verfilmen wir auch Ihre "Mut-mach-Geschichte" oder Vorschläge für "Auszeiten" im Alltag. Weitere Informationen sind unter www.gesundheitslounge.de zu finden.



Wenn Ihnen unser neues Online-Magazin gefällt, dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung. Senden Sie diesen Link auch gerne an möglichst viele von Ihren Arbeitskollegen oder Freunden weiter, werden Sie Fan unserer Facebook-Seite (Gesundheitslounge - Online-Magazin für Gesundheit, Glück & weniger Stress) oder folgen Sie uns bei Twitter (Gesundheitslounge). Hier erhalten Sie täglich kleine Anleitungen für ein gesundes & glückliches Leben in Balance und viele spannende Filme, Tipps und Artikel rund um die Themen Gesundheit, Glück und weniger Stress.



Ich wünsche Ihnen alles Gute und vergessen Sie nicht: "Dein Leben ist JETZT!. Verpass' es nicht".



Ihre Nicole Renneberg.











Über die Gesundheitslounge Berlin



Seit 1999 sind Nicole und Arndt Renneberg im Film- und Mediengeschäft tätig und möchten mit ihren Filmen Menschen bewegen und zu einem gesünderen Leben verhelfen. Die Gesundheitslounge Berlin, ein Projekt der brainworkers & more GmbH, will die Aufklärung im Bereich der Prävention und ein ganzheitliches Verständnis in der Entstehung von Krankheiten fördern.



Die Komplementärmedizin bekommt in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Neben der traditionellen Schulmedizin hat sie viele neue Ansätze der Prävention bis hin zu Diagnoseverfahren und neue Therapien hervorgebracht. Die Gesundheitslounge möchte Menschen sensibilisieren, auch sanfte Heilmethoden anzuwenden. Die Sendungen stellen Gesundheitsexperten eine Plattform zur Verfügung, ein Thema besser in der Öffentlichkeit zu verbreiten und ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. So berichtet die Gesundheitslounge u.a. über Themen der Prävention, neue Behandlungswege, Entstehung von Krankheiten, Diagnoseverfahren bis hin zu Ernährung, Fitness und Entspannung.



Zusätzlich zur Gesundheitslounge haben Nicole und Arndt Renneberg mit der Agentur AltaMediNet GmbH das Aufklärungsportal für Komplementärmedizin und Ganzheitliche Lebensweise, www.naturheilmagazin.de, weiter ausgebaut. Das Experten-betreute Portal stellt in mehr als 2.500 Fachtexten, zusätzlich unterstützt durch das Medium Film, hochwertige Informationen zur Komplementärmedizin bereit. Die Besucher des Portals sind Menschen mit einer starken Affinität zur Naturheilkunde und zum alternativen Leben in der Altersspanne von jungen Familien bis zum Best Ager. Aktuell hat das Portal monatlich über 100.000 Besucher.



Die Gesundheitslounge

