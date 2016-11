WEILER und KUNZMANN unterstützen die AustrianSkills, Staatsmeisterschaften der Berufe

(firmenpresse) - Emskirchen und Remchingen-Nöttingen, den 10. November 2016. Welche jungen Nachwuchskräfte Österreich 2017 bei den Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“ in Abu Dhabi vertreten, steht bald fest: Beim landesweiten Wettbewerb „AustrianSkills“ in Salzburg werden die besten jungen Fachkräfte aus 26 Berufsgruppen ermittelt. Vom 17. bis 20. November findet die Meisterschaft im Rahmen der Berufs-Info-Messe (BIM) in Salzburg statt. Mit dabei: Insgesamt ein Dutzend Dreh- und Fräsmaschinen, die von den Premium-Maschinenbauern WEILER und KUNZMANN gestellt werden.



Mit ihrer Hilfe wird im Laufe der vier Messetage der Nachwuchsmeister der Disziplin Polytechnik ermittelt. 22 Stunden haben die Kandidaten Zeit, um zwei Aufgaben aus dem Bereich der Mechanik und der Steuerungstechnik zu lösen. Anhand von Zeichnungen müssen die jungen Fachkräfte aus Aluminium, Stahl und Messing eine Baugruppe erstellen. Dabei wird gefräst, gedreht und gebohrt – auf sechs konventionellen Präzisions-Drehmaschinen des Typs Praktikant VCD von WEILER und sechs Universal-, Fräs- und Bohrmaschinen WF 410 M von KUNZMANN.



Anschließend müssen eine Steuerung anhand einer Anleitung programmiert, die dafür nötigen elektrischen Schaltkreise mit Sicherheitsstrippen gesteckt und die Pneumatikkomponenten verschlaucht werden. Sieger ist, wer die Kriterien der zwei Projekte, wie Maßhaltigkeit, Oberflächenverarbeitung – und natürlich Funktion – am besten umgesetzt hat.



Die besten Maschinen für die beste Ausbildung



Nachdem WEILER und KUNZMANN bereits die letzte WorldSkills Berufsweltmeisterschaft 2013 in Leipzig unterstützt haben, treten die Partnerunternehmen dieses Mal gemeinsam als Ausrüster auf. Beide Unternehmen fertigen hochwertige Maschinen für die Ausbildung, die aufgrund ihrer einfachen Bedienung, ihrer Präzision und Vielseitigkeit auch für den industriellen Einsatz geeignet sind.



Engagement für den beruflichen Nachwuchs



Das Engagement für den Nachwuchs und die berufliche Bildung liegen beiden Maschinenbauern sehr am Herzen. „Da unsere Maschinen in Ausbildungsbetrieben und Lehrwerkstätten weit verbreitet sind, lag die Entscheidung nah, den Wettbewerb der jungen Fachkräfte zu unterstützen“, sagt Andreas Kachel, Mitglied der Geschäftsführung von KUNZMANN. Und Michael Eisler, MBA, aus der Geschäftsführung von WEILER, ergänzt: „Wir stellen den Kandidaten die bestmögliche Technik zur Verfügung. Damit tragen wir dazu bei, dass sie Spitzenleistungen erzielen können.“





Siegerehrung am 20. November



Vom Anlagenelektriker über den Bäcker bis zum Grafiker: Bei den „AustrianSkills“ sind zahlreiche unterschiedliche Branchen vertreten. Beim Wettbewerb gilt es je nach Beruf unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, jeder Fachbereich verlangt andere Fertigkeiten. Als Staatsmeister gilt man nicht nur als beste Jungfachkraft Österreichs, sondern qualifiziert sich auch für die Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“ 2017 in Abu Dhabi und für den europäischen Wettbewerb „EuroSkills“ 2018 in Budapest. Die Sieger der 26 Fachrichtungen werden am 20. November, dem letzten Messetag gekürt.



Für die Teilnahme an den Berufsmeisterschaften gelten folgende Voraussetzungen: Überdurchschnittliches Können, Einsatzbereitschaft sowie physische und psychische Belastbarkeit. Die Altersgrenze liegt bei 25 Jahren für die Qualifizierung zu den „EuroSkills“ bzw. bei 22 Jahren für die „WorldSkills“. Daneben muss die Berufs- und Schulausbildung in Österreich absolviert worden sein. Außerdem benötigen die Teilnehmer berufsspezifische Englischkenntnisse in Wort und Schrift.









Über die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH



Die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus dem mittelfränkischen Mausdorf/Emskirchen in Nordbayern ist mit bislang über 150.000 verkauften Einheiten Marktführer im deutschsprachigen Raum für konventionelle und zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen. CNC-Präzisions-Drehmaschinen und Radialbohrmaschinen ergänzen die Produktpalette.



Geführt wird das 1938 gegründete Familienunternehmen von den Gesellschaftern Dkfm. Friedrich K. Eisler als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, seinen Söhnen Mag. Alexander Eisler, Kaufmännischer Leiter, und Michael Eisler, MBA, Vertriebs-, Service- und Marketingleiter. Für den technischen Bereich ist Dipl.-Ing. Stefan Naser als Geschäftsführer verantwortlich.



Rund 550 Mitarbeiter produzieren am Hauptsitz in Nordbayern und an einem zweiten Fertigungsstandort im tschechischen Holoubkov. Besonderen Wert legt der Maschinenbauer dabei auf Nachhaltigkeit und eine umweltschonende Produktion. Durch ein Bündel von Maßnahmen konnte allein im Werk Emskirchen zwischen 2005 und 2011 die CO2-Emission um rund ein Drittel gesenkt werden. Bei seinen Präzisions-Drehmaschinen setzt das Unternehmen auf das selbst entwickelte Energiesparsystem e-TIM, das den Strombedarf im Stand-by-Modus um bis zu 85 Prozent senkt. Als Mitglied der gleichnamigen Initiative hat WEILER außerdem den Nachhaltigkeitskodex der Blue Competence Initiative unterzeichnet. Ein eigener Service gewährleistet weltweit die rasche Wartung, Reparatur und Überholung der WEILER Präzisions-Drehmaschinen. Im Rahmen der Partnerschaft mit der WEMATECH WMS GmbH können darüber hinaus auch Werkzeug- und Sondermaschinen anderer Fabrikate instand gesetzt und generalüberholt werden.



Über die KUNZMANN Maschinenbau GmbH



Die KUNZMANN Maschinenbau GmbH aus Remchingen-Nöttingen in Baden-Württemberg entwickelt, fertigt und vertreibt insbesondere im deutschsprachigen Raum manuelle und CNC-gesteuerte Universalfräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie ergänzende Automationslösungen. Umfassende Schulungs- und Servicedienstleistungen stehen für die ausgeprägte Kundenorientierung des Unternehmens, das zudem im Retrofitbereich tätig ist. Geführt wird das 1907 in Pforzheim gegründete und seit rund 65 Jahren im badischen Remchingen ansässige Familienunternehmen mit 110 Mitarbeitern von Klaus-Peter Bischof, Andreas Kachel und Gerd Siebler.



Die Partnerschaft zwischen WEILER und KUNZMANN



Im Jahr 2015 wurde KUNZMANN im Rahmen einer Nachfolgeregelung von der Unternehmensgruppe der Familie Eisler erworben, zu der auch die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Emskirchen zählt. Dabei bleibt das Unternehmen unverändert rechtlich und organisatorisch selbstständig, alle Arbeitsplätze wurden erhalten.



