Mattel Geschenke-Tipps: Welche Highlight-Produkte unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen sollten

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Der erste Schnee ist bereits gefallen und das erste Licht auf dem Adventskranz wird bereits in gut zwei Wochen angezündet - die perfekte Zeit also, sich über die Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Mattel hat die Highlights der diesjährigen Weihnachtssaison zusammengestellt - viel Spaß beim Entdecken.

LERN-RAUPE FLITZI

Mit der Lern-Raupe Flitzi können Kinder schon im Vorschulalter das Zukunftsthema Programmierung spielerisch entdecken. Flitzi besteht aus einem motorisierten Kopf und acht Segmenten. Die kleinen Denker können die leicht zu verbindenden Segmente in unendlichen Kombinationen anordnen und so bestimmen, in welche Richtung sich die Raupe bewegt ? nach vorne,links oder rechts ?, oder ob sie ein paar Sekunden wartet und erst dann ihren Weg, begleitet von Lichtern und Geräuschen, fortsetzt. Wenn Kinder die Segmente miteinander verbinden, lernen sie, sequenziell zu denken. Wenn sie sich eine bestimmte Reihenfolge u?berlegen, mit der die Lern-Raupe Flitzi ein im Raum festgelegtes Ziel erreichen soll, lernen sie, zu programmieren und Abläufe zu planen. Gleichzeitig werden kognitive Fähigkeiten wie Problemlösung sowie das logische Verständnis gefördert.

Ab 3 Jahren, 75,99? UVP

www.fisher-price.de

HOLZ-EISENBAHN THOMAS

Thomas ist die Nummer 1 unter den Holz-Loks. Die freche blaue Lokomotive begeistert kleine Eisenbahnfans und fördert nebenbei noch die kindliche Feinmotorik. Mit Magneten lässt sich Thomas kinderleicht an seine vielen Holzlok-Freunde ankoppeln. Am liebsten dampft Thomas u?ber Holzeisenbahn-systeme mit einer Spurweite von 2,5cm.

Ab 2 Jahren, 11,99? UVP

http://www.thomasandfriends.com/de-de/

THOMAS & SEINE FREUNDE LOKSCHUPPEN

Der große Lokschuppen darf beim Spielen mit den Holzloks rund um Thomas & seine Freunde nicht fehlen! Schließlich beginnt und endet ein jeder Tag der fleißigen Holzloks, im Lokschuppen von Tidmouth. Fu?nf Lokomotiven finden hier bequem Platz. Die flexible Drehscheibe lenkt die Zu?ge kinderleicht in die

Richtungen, die sich die kleinen Eisenbahnfans ausgedacht haben.

Ab 3 Jahren, 94,99?

http://www.thomasandfriends.com/de-de/

KREATIVES SPIELEN UND ENTDECKEN MIT MEGA BLOKS

Die Bausteine in leuchtenden Farben animieren kleine Entdecker dazu, spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Die 60 Teile haben die perfekte Größe fu?r die kleinen Kinderhände. Ob Tu?rme, Burgen oder Phantasiegebäude, Mega Bloks fördern die Kreativität und sorgen fu?r langen Spielespaß.

Ein PVC-freier, umweltfreundlicher Bausteinebeutel sorgt dabei stets dafu?r, dass die Steine immer wieder ordentlich verstaut werden können.

Ab 12 Monaten, 18,99? UVP

www.megabloks.de

VERWANDLUNGSWUNDER: DER SUPER FERIEN-CAMPER VON BARBIE

Der neue Camper von Barbie begeistert zu Weihnachten dank seiner einzigartigen Verwandlungsfunktion. Der Camper im schicken Design lässt sich als Fahrzeug für Barbie und ihre Freunde nutzen oder zum Spieleset mit drei Ebenen umbauen. In wenigen Schritten kann das Modell dank zahlreicher Möglichkeiten umfunktioniert werden. So verwandelt sich unter anderem die Fahrerkabine im Handumdrehen zum Badezimmer und die Reserveradabdeckung wird zur Feuerstelle. Auch eine Rutsche, ein Pool und weitere Highlights verstecken sich in diesem schicken Fahrzeug. Im mittleren Raum befindet sich ein Doppelbett, über dem eine Hängematte befestigt ist. Jetzt nur noch den Pool im unteren Bereich des Campers ausziehen und mit der von der zweiten Ebene ausgehenden Rutsche verbinden ? schon kann Barbie aus dem Wohnzimmer (mit Sofa, Fernseher und schickem Kronleuchter) direkt nach unten zur Poolparty rutschen.

Ab 3 Jahren, 109,99? UVP

www.barbie.de

FLEDERMAUS DRACULAURA

Vom Monstermädchen zur Fledermaus ? für Draculas Tochter Draculaura, gar kein Problem. Dank eines Mechanismus am Rücken der Puppe lässt sich die Schleppe am Kleid mühelos nach oben klappen und wird so zu den Fledermausflügeln im typisch schwarzpinken Muster. Ebenso einfach lassen die Flügel sich wieder zurückklappen und schon ist der Teenager-Style von Draculaura wieder hergestellt.

Ab 6 Jahren, 32,99? UVP

www.monsterhigh.de

DC SUPER HERO GIRLS

Die DC Super Hero Girls-Puppen sorgen fu?r actionreichen

Spaß, denn die Puppen ermöglichen ein Eintauchen in eine Welt voller Superkräfte und Superheldinnen ? jede Puppe hat auch ein passendes Zubehör dabei! So können alle Szenen passend zur neuen Geschichte der Super Hero Girls nachgespielt werden. Die Outfits der Puppen sind

bekannten Superheldinnen nachempfunden, wodurch ein actionreicher Spielespaß garantiert ist! Die Puppen sind außerdem sehr gelenkig, wodurch auch die wahren Superheldinnen-Posen möglich sind.

Ab 6 Jahren, 25,99?

www.dcsuperherogirls.de

HOT WHEELS MEGACITY PARKGARAGE

Die Megacity Parkgarage ist die größte Hot-Wheels-Garage überhaupt! Sie bietet nahezu endlose Spielmöglichkeiten in der Luft, an Land und zu Wasser. Einfach die Fahrzeuge aufstellen, und schon können die coolen Abenteuer beginnen. Ein Hubschrauber wartet auf seinem Landeplatz darauf, dass die Feuerwehrsirene ertönt und das Licht aufleuchtet, damit er zum Rettungseinsatz starten kann. Auch an der Bootsanlegestelle ist viel los. Hier sausen Fahrzeuge die Spiralrampen herunter und versuchen, dem Hai auszuweichen, damit sie nicht von ihm geschnappt werden. An Land sorgen zwei Aufzüge, zwei Rampen und eine klassische Stadtumgebung für noch mehr coole Action. Natürlich müssen die Fahrzeuge auch mal aufgetankt oder getunt werden. Dafür gibt es eine Zapfsäule und eine Tuningwerkstatt jeweils mit realistischen Details. Außerdem stehen 36 Stellplätze zum Präsentieren der Lieblingsfahrzeuge zur Verfügung. Zum Set gehören fünf Hot-Wheels-Fahrzeuge und ein Hubschrauber, damit die Action sofort losgehen kann.

Ab 3 Jahren, 129,99? UVP

www.hotwheels.de

EINZIGARTIGE RENNACTION MIT HOT WHEELS A.I.

Das neue intelligente Race-System von Hot-Wheels A.I., ist spannender und eindrucksvoller als je zuvor. Mithilfe computergestu?tzter Intelligenz werden die Fahrzeuge

ferngesteuert und u?ber die Rennstrecke geschickt. Doch auch gegnerische Bot-Racer werden mittels der ku?nstlichen Intelligenz gesteuert und schrecken vor keinem Überholmanöver zuru?ck. Das eigene Geschick und strategische Einsätze sind daher gefragt, nur so wird man selbst zum Hot-Wheels-Champion. Das Starter Set beinhaltet 20 Track Teile, sowie zwei A.I. Fahrzeuge und zwei Controller. Neben der RC-Einstellung fu?r das freie Spiel können die Spieler, die ku?nstliche Intelligenz in drei Renneinstellungen als virtuellen Gegner herausfordern.

Ab 8 Jahren, 129,99? UVP

www.hotwheels.de

SAIL AWAY ? MIT STRATEGIE DURCH DIE KARIBIK

Der spannende Spielespaß für die ganze Familie rund um Gaunerei, Piraten und Handel. Gehen Sie mit Sail Away auf eine gedankliche Entdeckerreise durch die malerische Karibik und finden Sie versteckte Reichtümer und Inseln. Vorsicht jedoch vor den listigen Piraten, welche Ihnen Mittel herbeischaffen oder auch rauben. Als risikofreudiger Händler liegt es an Ihnen eine Strategie zu finden, um genügend Kapital und Rohstoffe beiseite zu haben. Werden Sie Herrscher der Karibik und verteidigen Sie Ihre Güter!

Ab 10 Jahren, 34,99? UVP

AUF 360°-ENTDECKERTOUR MITDEM VIEW-MASTER STARTERPACK

Mit dem View-Master lassen sich faszinierende 3D Welten vollkommen neu erleben. Atemberaubende 360°-Ansichten sorgen dafu?r, dass die virtuelle Realität hautnah erscheint. Durch ein einfaches Klicken eröffnen sich die unterschiedlichsten 3D-Welten und mitreißende Abenteuer. Im View-Master Starterpack ist bereits eine Erlebniskarte mit drei Vorschauwelten enthalten. Diese bringen jeden 3D Fan an spannende Orte wie den Weltraum oder in die Nähe von Wildtieren. Die Dauer des Inhaltes beträgt jeweils rund 30 Minuten. Neben dem View-Master und der Erlebniskarte ist ebenfalls eine Smartphone-Fixierungsschiene enthalten. Fu?r die Nutzung des View-Masters wird ein Smartphone mit entsprechender App benötigt. Die App kann gratis im Apple Store oder bei Google Play

heruntergeladen werden.

Ab 7 Jahren, 34,99? UVP

http://www.view-master.com/de-de

