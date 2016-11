MEDIA BROADCAST überträgt US-Wahlen für Das Erste und das ZDF

Weltweites Medien-Event live und in HD

(firmenpresse) - Köln, 7. November 2016 - Der US-Wahlkampf um das wichtigste politische Amt ist längst zum weltweiten Medienhype geworden. Nationale und internationale TV-Anstalten sorgen für den medialen Countdown und bereiten auf das große Finale vor. In Deutschland sorgt MEDIA BROADCAST mit seinen Übertragungsleistungen dafür, dass die Zuschauer live, in bester HD-Qualität und mit bestmöglicher Signalverfügbarkeit über Stimmen und Stimmungen aus den USA informiert werden. So nutzt der WDR die Event Broadcast-Lösungen der MEDIA BROADCAST für die lange Wahlnacht auf Das Erste. Und auch das ZDF setzt für sein Studio Berlin auf das Broadcast-NGN (Next Generation Network) der MEDIA BROADCAST zur Produktion seiner Wahlsendung.



WDR: HDTV-Zuführung und Breitbandanbindung



US-Wahl in Köln: Der WDR überträgt die lange Wahlnacht als Sendung für Das Erste live aus der "Kölner Halle Tor 2". Hierzu ist eine breitbandige, sichere Übertragungslösung für die Live HD-Signale erforderlich. Zum Einsatz kommt eine leistungsstarke Glasfaserverbindung der MEDIA BROADCAST. Sie ermöglicht die parallele Übertragung von zwei Live-Videosignalen in HDTV-Qualität (HD250). Hinzu kommt eine kurzfristig bereitgestellte Internetanbindung mit einer Kapazität von 200 MB/s, die u.a. die umfangreichen Social Media-Aktivitäten rund um das TV-Event unterstützen wird.



Sämtliche Daten werden redundant über das bundesweit verfügbare, IP-basierte Broadcast NGN der MEDIA BROADCAST übertragen. Das Netz bietet den mehr als 130 angeschlossenen Senderhäusern und Studios breitbandige Übertragungsdienste für nationale und internationale Produktionen. Der WDR profitiert damit von der TV-Anbindung seiner Remote-Location plus Datenanbindung bei bestmöglicher Signalverfügbarkeit aus einer Hand.



ZDF: Distribution und Kontribution für Wahlberichterstattung



Im Studio Berlin laufen die Fäden der Wahlberichterstattung für das ZDF zusammen: Hier entsteht aus TV-Zuspielern aus den USA sowie aus dem Sendezentrum in Mainz die Live-TV-Berichterstattung. Gefragt sind redundante, breitbandige Übertragungslösungen zur Signalzuführung und -ausstrahlung. MEDIA BROADCAST stellt hierzu 15 glasfaserbasierte Leitungen für die bidirektionale Signalübertragung bereit. Die gesicherten 2-Wege-Verbindungen kommen auf eine Gesamtkapazität von insgesamt 10 GB. Technisches Rückgrat ist auch hier das Broadcast NGN der MEDIA BROADCAST. Es gilt seit seiner Einführung als die Übertragungslösung der Medienbranche in Deutschland schlechthin, mit einer flexiblen, hochperformanten und sicheren Netzwerkarchitektur für Video-, Audio- und Daten- und Voice-Übertragung.





"Die Ansprüche an die Übertragung von TV-Ereignissen wachsen stetig - sowohl hinsichtlich Bildqualität und Kapazität als auch Flexibilität. Top-TV-Ereignisse wie die US-Wahl verlangen blitzschnelle Schalten, kristallklare Bilder, optimale Verfügbarkeit aller Signalquellen für eine ökonomische und umfassende Produktion. Unser IP-basiertes Broadcast NGN hat sich in der Vergangenheit als verlässliche Infrastruktur nicht nur für Live-Events erwiesen. Als erfahrener Full-Service-Provider freuen wir uns, auch die weltweit beachtete US-Wahl mit bester Signalverfügbarkeit zu unterstützen", so Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B der MEDIA BROADCAST.









http://www.media-broadcast.com



ÜBER MEDIA BROADCAST

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





