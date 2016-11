SPOT-A-SHOP - Dein Salesfinder für Fashion

Suchmaschine für Mode-Schnäppchen

SPOT-A-SHOP.de vergleicht Sale-Angebote der führenden Webshops



Helsinki, März 2016. Die Suche nach reduzierten Artikeln für Mode, Accessoires, Schuhe und Sportswear geht ab sofort schnell und einfach. Das Portal SPOT-A-SHOP.de vergleicht hierzu die ermäßigten Angebote von derzeit 65 Webshops wie Zalando, BAUR, C&A, Deichmann Fashion ID oder Heine. Nur ein Klick führt so zu fast 500000 Artikeln der aktuellen Saison – alle im Sale. Das täglich aktualisierte Angebot für Damen, Herren und Kinder umfasst viele Marken, von Armani Jeans bis Zegna. Das in Finnland bereits seit Juli 2015 erfolgreiche Preisvergleichsportal expandiert noch 2016 in zahlreiche weitere europäische Länder.



(firmenpresse) - Auf der Suche nach Sneakers in der Lieblingsfarbe, angesagten Accessoires oder Outfits? Zum bequemen und günstigen Shoppen bietet SPOT-A-SHOP.de jederzeit Sale, denn die Suchmaschine konzentriert sich auf reduzierte Artikel beliebter Webshops. Dies ermöglicht den direkten Preisvergleich und erspart Zeit, da man nicht auf die Sale-Angebote einzelner Onlineshops gehen muss und keine Artikel im normalen Preissegment ablenken. Über laufende Neuzugänge informieren Facebook, Instagram oder ein Newsletter.

Komfortable Suche

Auf der übersichtlichen SPOT-A-SHOP.de-Website findet sich ein Schnäppchen so einfach wie möglich. Die Suche erfolgt über die Rubriken Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Sport oder direkt nach Artikeln oder Marken. Als Filter lassen sich auch Shops, Rabatthöhe und Preis oder Farben und Größen wählen. Die Besucher können Favoriten markieren, bevor zur Bestellung in die Webshops umgeleitet wird.

Preisvergleich für ermäßigte Mode

„Vergleichsportale sind im Reisemarkt bereits sehr beliebt, da sie das Angebot vieler verschiedener Unternehmen auf einer Seite zeigen. Diesen Vorteil bieten wir jetzt auch im Bereich Fashion, denn gerade hier ist die Lust auf Neues oft größer als das Budget. Durch die schnellen Modezyklen erscheinen in jedem Webshop jede Saison enorm viele reduzierte Artikel. Unser Ziel ist es, den Kauf- und Vergleichsprozess zu erleichtern und die Auswahl des günstigsten Angebotes zu ermöglichen", sagt Jesse Jyläs, Mitbegründer von SPOT-A-SHOP.

***

Über SPOT-A-SHOP.de

SPOT-A-SHOP ist ein finnisches Start-up, das derzeit in zahlreichen europäischen Ländern expandiert. Das junge Unternehmen bietet einen Preisvergleich der Sale-Angebote beliebter Webshops und strebt eine führende Rolle auf dem E-Commerce-Marktplatz für ermäßigte Mode, Accessoires, Schuhe und Sportswear an. SPOT-A-SHOP wurde 2015 durch die finnischen Unternehmer Jesse Jyläs und Matias Hilario gegründet, die über umfangreiche Erfahrung im E-Commerce und Digital Marketing verfügen.





***

Einfach, schnell und günstig shoppen.

SPOT-A-SHOP.de bietet einen Preisvergleich der SALE-Angebote führender Webshops für Mode, Accessoires, Schuhe und Sportswear.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.spot-a-shop.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Angaben gemäß § 5 TMG.

eHaven Oy (Finnische Aktiengesellschaft)

Runeberginkatu 8 C 19

00100 Helsinki

Finnland

Gesetzlicher Vertreter: Matias Hilario

E-mail: matias(at)spot-a-shop.com

Telefon: +358 (0) 40 1543 978

Eingetragen im Finnischen Handelsregister-Patentti- ja Rekisterihallitus

Finnische Registernummer: 2678032-4

Finnische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FI26780324

Dies ist eine Pressemitteilung von

Spot A Shop

Leseranfragen:

stephan(at)spot-a-shop.com

PresseKontakt / Agentur:

stephan(at)spot-a-shop.com

Datum: 10.11.2016 - 14:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1423039

Anzahl Zeichen: 3008

Kontakt-Informationen:

Firma: Spot A Shop

Ansprechpartner: Stephan

Stadt: Helsinki



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung