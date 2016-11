"AMVSG im Bundestag: Versorgungssicherheit jetzt stärken"

(ots) - Heute geht das

Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) in die Erste Lesung im

Deutschen Bundestag. Hierzu erklärt Bork Bretthauer, Geschäftsführer

von Pro Generika.



"Mit dem AMVSG sollen einige Ergebnisse des Pharmadialogs

umgesetzt werden, in dem auch die Stärkung der Versorgungssicherheit

bei Arzneimitteln ein sehr wichtiges Thema war. Im Gesetzentwurf wird

daher z. B. geregelt, dass Generikaunternehmen mehr

Planungssicherheit vor dem Start von Rabattverträgen erhalten sollen.

Das ist zwar ein guter und notwendiger, aber kein hinreichender

Schritt.



Denn Arzneimittelengpässe gibt es nicht nur beim Start von

Rabattverträgen, sondern vor allem auch während ihrer im Regelfall

zweijährigen Laufzeit. Derzeit ist aber nur jeder zweite

Rabattvertrag gegen ein Auftreten von Engpässen gesichert, da rund 50

Prozent der Rabattverträge exklusiv vergeben werden und damit die

gesamte Verantwortung für die Versorgung von einem einzelnen

Unternehmen getragen werden muss. Fällt dieses aus welchen Gründen

auch immer aus, kann kurzfristig kein anderes Unternehmen einspringen

und die Versorgung übernehmen. Daher sollte der Gesetzgeber das AMVSG

jetzt nutzen und klarstellen, dass Generikarabattverträge künftig an

mehr als nur ein Unternehmen zu vergeben sind.



Darüber hinaus wurde kurzfristig eine Reform der Versorgung mit

zytostatischen Zubereitungen in den Gesetzentwurf eingefügt. Hier ist

vorgesehen, dass nun auch diese besonders versorgungskritischen

Arzneimittel Rabattverträgen mit den Herstellern unterworfen werden

sollen. Pro Generika und seine Mitgliedsunternehmen engagieren sich

dafür, dass es eine sichere und für das Gesundheitssystem

kosteneffiziente Reform der Zytostatikaversorgung gibt. Dazu gehört,

dass Rabatte dem Gesundheitssystem zugutekommen. Dazu gehört aber zu

allererst, dass die Versorgung von Krebspatienten nicht gefährdet



sein darf, sollte es zu Lieferengpässen eines Unternehmens kommen.

Das jedoch können Rabattvertragsausschreibungen nicht sicherstellen.

Daher plädieren wir mit Nachdruck für einen Verzicht auf

Ausschreibungen für versorgungskritische Generika wie Zytostatika."



Wir engagieren uns für die Umsetzung des Pharmadialogs - damit

günstige Medikamente auch künftig verfügbar sind: www.siebencent.de







