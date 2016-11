Weiterbildung Psychiatrie - Bei uns lernen Sie nie aus!

Weiterbildung Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden

(firmenpresse) - Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch - im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar - verfügt über etwa 1200 Betten und ist damit eines der größten Fachkrankenhäuser für Psychiatrie im Bundesland Baden-Württemberg.

Ungefähr 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Bereich, so beispielsweise Psychologinnen und Psychologen, Musiktherapeutinnen und -therapeuten sowie Heilerziehungspfleger/-innen, arbeiten dort in multiprofessionellen Teams zusammen, um die bestmögliche Betreuung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

Neben den Kliniken für Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik I + II, dem Gerontopsychiatrischen Zentrum, der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (Maßregelvollzug) und der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung, in denen eine stationäre Behandlung erfolgt, bietet das PZN auch teilstationäre und ambulante Angebote, etwa durch die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA). Die wohnortnahe Versorgung wird durch die Außenstellen in Bruchsal, Mosbach, Schwetzingen und Weinheim gewährleistet. Ein medizinisches Servicecenter sowie das Psychiatrische Wohn- und Pflegeheim stehen außerdem zur Verfügung.

Das PZN, das 1905 als "Großherzoglich Badische Heil- und Pflegeanstalt bei Wiesloch" gegründet wurde, hat sich in den mehr als 100 Jahren, auf die es nunmehr zurückblicken kann, zu einem umfassenden Psychiatrischen Zentrum entwickelt, das eine Vielzahl von medizinischen und sozialen Dienstleistungen zu bieten hat. Dazu gehören neben der Versorgung von psychisch kranken Menschen auch rehabilitative und pflegerisch-betreuende Leistungen, die Entwöhnung von suchtkranken Patienten, die spezialisierte Behandlung von Patienten mit psychischen Störungen ab dem 65. Lebensalter, freiheitsentziehende Maßregeln zur Besserung und Sicherung psychisch kranker und suchtkranker Straftäter sowie psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Als Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg ist es für uns selbstverständlich, am Puls der Zeit zu arbeiten. So bieten wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Bereich, die allesamt über eine hohe fachliche und menschliche Qualifikation verfügen, zahlreiche Optionen zur Weiterbildung Psychiatrie im Bereich Psychotherapie an, unter anderem über unsere interne Bildungseinrichtung, die "Akademie im Park".

Sie interessieren sich für eine Anstellung am PZN im medizinischen, pflegerischen oder therapeutischen Bereich und möchten - neben den zahlreichen anderen Vorteilen, die wir Ihnen als Arbeitgeber bieten können (wie z.B. individuelle Arbeitszeitmodelle, die eine Work-Life-Balance ermöglichen (Teilzeit, Sabbatical) oder unser hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)) - in den Genuss unserer erstklassigen Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung Psychiatrie im Bereich Psychotherapie kommen?

Unsere aktuellen Stellenangebote und den (mit dem Klinik Award prämierten) PZN-Film, der Ihnen einen Eindruck über die Arbeit am PZN vermittelt, finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.pzn-wiesloch.de/karriere/

Das passende Angebot ist nicht dabei? Dann abonnieren Sie doch unseren Job-Newsletter, der Sie stets mit den neuesten Angeboten versorgt, oder bewerben Sie sich initiativ.

Das Serviceteam der Personalabteilung steht Ihnen unter der Telefonnummer 06222 55-2496 für alle Fragen rund um das Thema Karriereportal und alle sonstigen Fragen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pzn-wiesloch.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch ist ein Unternehmen der ZfP Gruppe Baden-Württemberg und ist der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. 1600 Mitarbeiter arbeiten hier in ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, aber auch kaufmännischen und technischen Berufen. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden ist damit zweitgrößter Arbeitgeber Wieslochs. Die Kliniken Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik I und II, Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Suchttherapie und Entwöhnung sowie das Gerontopsychiatrische Zentrum befinden sich in einer 90 Hektar großen Parkanlage. Rund 8000 Patienten pro Jahr werden in der Fachklinik behandelt. Vervollständigt wird das Angebot des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch durch klinische Außenstellen in Schwetzingen, Bruchsal, Mosbach und in Weinheim. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden ist KTQ-zertifiziert und unterhält mit der Akademie im Park ein eigenes Fort- und Weiterbildungsinstitut.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Psychiatrisches Zentrum Nordbaden

PresseKontakt / Agentur:

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

info(at)nes-media.de

06231-7244

http://www.nes-media.de



Datum: 10.11.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1423044

Anzahl Zeichen: 3880

Kontakt-Informationen:

Firma: Psychiatrisches Zentrum Nordbaden

Ansprechpartner: Susann Roßberg

Stadt: Wiesloch

Telefon: 06222 55-2022





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung