Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger: Klinikum am Weissenhof hat sie!

Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof

(firmenpresse) - Das Klinikum am Weissenhof hat nicht nur krisensichere Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger, sondern bietet auch geregelte und flexibel vereinbare Arbeitszeiten. Ein weiteres großes Plus der Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger ist ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm besonders auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege.

"Unsere Einrichtung ist ein psychiatrisches Krankenhaus mit den Kliniken für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatische Medizin, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Forensische Psychiatrie", stellt Jochen Layer, stellvertretender Personaldirektor des Klinikums am Weissenhof, den attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Baden-Württembergs vor. "Das heißt, dass unsere Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger ein breitgefächertes Einsatzgebiet aufweisen, und das in allen Interventionsformen." "Besonders charmant ist", betont Claudia Kellermann, Bereichsleiterin Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, "dass wir Arbeitsbedingungen bieten, die gerade für weibliche Pflegekräfte attraktiv sind: Flexible und in vielen Fällen individuell vereinbare Arbeitszeiten sowie eine Kinderbetreuung in der betriebseigenen Kita. Ich selbst habe dort mein Kind untergebracht, bis es schulpflichtig wurde."

Wer sich für Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger im Klinikum am Weissenhof interessiert, hat zudem die Wahl zwischen den Standorten Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Ludwigsburg und Winnenden.

Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger: Gelebte Gleichberechtigung

"Allen unseren Pflegekräften bieten wir außerdem umfangreiche Fort- und Weiterbildungen über das innerbetriebliche Fortbildungsprogramm", sagt Jochen Layer. "Des Weiteren fließt pflegerische Kompetenz in alle Entscheidungen mit ein, weil wir unsere Kliniken dual führen - also immer in der Verantwortung eines Chefarztes und eines Pflegedienstleiters. Folglich sind bei uns echte Karrieren in der Pflege möglich und auch erwünscht, und wir freuen uns auf Bewerbungen auf unsere Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger, gerne auch von Wiedereinsteigerinnen nach der Elternzeit!", so Jochen Layer abschließend.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.klinikum-weissenhof.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.300 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 666 Planbetten, davon 128 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.



Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und war bei "Great Place to Work" Drittplatzierter. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Klinikum am Weissenhof

PresseKontakt / Agentur:

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

info(at)nes-media.de

06231-7244

http://www.nes-media.de



Datum: 10.11.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1423045

Anzahl Zeichen: 2330

Kontakt-Informationen:

Firma: Klinikum am Weissenhof

Ansprechpartner: Abt. Marketing

Stadt: Weinsberg

Telefon: 07134 75-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung