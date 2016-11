MEDIA BROADCAST überträgt ProSieben-Show "Deutschland tanzt" live in HD

(firmenpresse) - Köln, 10. November 2016 - Welcher Promi siegt für sein Bundesland? Bei "Deutschland tanzt" lädt ProSieben im November zum großen Tanzwettbewerb der Bundesländer. Millionen Zuschauer werden an den Bildschirmen mitfiebern. Die Live-TV-Show schaltet hierzu zum Voting aus den Bavaria-Filmstudios in München in alle 16 Bundesländer. Und wenn es z.B. heißt: "Bayern - zwölf Punkte", dann sorgt MEDIA BROADCAST mit seinen Übertragungsleistungen für die Video-Vernetzung. Der größte Full-Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche in Deutschland überträgt die TV-Signale aus den 16 Event-Locations zu allen drei Sendeterminen der Show (12. November, Halbfinale 19. November, großes Finale 26. November 2016).



Hierzu koordiniert MEDIA BROADCAST zu jedem Sendetermin ein flexibles, mobiles Übertragungsnetzwerk mit insgesamt 16 SNG-Fahrzeugen inklusive Kamera. Sie sorgen für die Live-HD-Signalübertragung via Satellit aus den 16 Bundesländern zur Hauptshow in den Bavaria Filmstudios. Dabei kommt Satellitenkapazität mit einer Bandreite von 9 MHz auf Astra 23,5° Ost zum Einsatz. Vorteil der SNG-Lösung: Sie ermöglicht die flexible Zuführung der Live-TV-Signale in bester HD-Qualität aus dem Feld, selbst von abgelegenen oder exponierten Locations. So überträgt MEDIA BROADCAST Live-Schalten u.a. aus Hamburg vom Museumshafen Oevelgönne oder von der Buronhütte auf 1.250 Meter Höhe im Allgäu. Das sind mithin exzellente Beispiele für bestmögliche Video-Vernetzung zur Produktion moderner TV-Shows mit vielen verschiedenen Außenstellen.



Anschließend übernimmt MEDIA BROADCAST die Übertragung des Hauptsignals von den Bavaria-Studios zu ProSiebenSat.1 Media SE in München. Hierzu setzt MEDIA BROADCAST auf Glasfaserzuführung mit einer Gesamtkapazität von 400 Mbit/s. Als Back-up für bestmögliche Signalverfügbarkeit steht ein SNG bereit.



"Bilder transportieren Emotionen - im Fernsehen und darüber hinaus. Die Live-Video-Vernetzung von Außenstellen im TV ist nur eine von vielen Anwendungen, die MEDIA BROADCAST mit seinen Event Broadcasting-Services national, in Europa und weltweit bereitstellt. Als erfahrener Spezialist für Live- und Groß-Events setzen wir auch Mega-Events von Industrie und Wirtschaft ins Bild, z.B. um dezentrale Standorte miteinander zu vernetzen", erklärte Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B der MEDIA BROADCAST. "Die Produktion von Live-TV-Shows ist dabei nicht zuletzt die bestmögliche Referenz für Top-Bildqualität, größtmögliche Flexibilität und Signalverfügbarkeit."











ÜBER MEDIA BROADCAST

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





