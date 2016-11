European Cyber Security Challenge ist entschieden / Spaniens IT-Nachwuchs sichert sich EM-Titel und gewinnt knapp vor Rumänien und Deutschland

(ots) - Das Europafinale des Hacking-Wettbewerbs gestern

im Areal Böhler in Düsseldorf war spannend bis zum Schluss. Lange

Zeit lagen die zehn IT-Talente aus Rumänien vorn und hatten die

besten Lösungen für die kniffligen Aufgaben aus den Bereichen

Websicherheit, Mobilgeräte, Krypto-Puzzle, Reverse Engineering oder

Forensik. Doch dann wurden sie vom Team aus Spanien überholt. Die

Schüler und Studenten aus Deutschland erkämpften sich am Ende den

dritten Platz.



Das alte Kesselhaus des Stahlkonzerns Böhler direkt am Rhein

besticht durch seinen Industrie-Charme und bot die perfekte Kulisse

für den Hacker-Wettstreit. Die Teams aus zehn europäischen Ländern

bekamen jeweils einen Server zur Verfügung gestellt, der über diverse

Schwachstellen erreichbar und angreifbar war. Die jungen

IT-Spezialisten mussten nun diese Schwachstellen finden und

gleichzeitig versuchen, diese Lücken bei den gegnerischen Teams für

sich zu nutzen. Für Verteidigung und Angriff gab es Punkte.



Zum Schluss der Veranstaltung konnten alle Teams noch mit einer

Präsentation überzeugen und ihre Bewertung verbessern. Lange Zeit sah

es nach einem Sieg des rumänischen Teams aus. Doch dann übernahmen

die Spanier die Führung und hielt diese bis zum Ende. Das deutsche

Team, anfangs auf Rang vier hinter Österreich, konnte sich noch auf

Platz drei vorkämpfen.



Fotos: http://bit.ly/2eNlBug



Nach dem aufregenden Finish war der Spanier Antonio Ramos

überglücklich: "Ich bin stolz auf mein Team! Wir haben uns gegen

starke Gegner durchgesetzt, hart gearbeitet und am Ende gewonnen. Wir

danken allen, die dieses Event möglich gemacht haben."



Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und

Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, war morgens anwesend und

zeigte sich begeistert vom großen Potenzial der Talente. Abends ließ



sie sich von Thorsten Menne, Gruppenleiter Regionale

Forschungspolitik, Lebens- und Kulturwissenschaft aus ihrem

Ministerium, vertreten. Menne kürte dann auch die Gewinner.



Für die musikalische Untermalung sorgte die mobile Band Billy

Burrito, die mit Saxophon, Tuba, Schneebesen und Klobürste bei allen

Teilnehmern und Anwesenden für gute Laune sorgte.



Die Veranstalter ziehen allesamt eine positive Bilanz und freuen

sich schon jetzt auf das Finale im kommenden Jahr, das im Siegerland

Spanien ausgerichtet wird.



Bei der European Cyber Security Challenge (ECSC) treten junge

IT-Talente aus verschiedenen europäischen Ländern gegeneinander an

und zeigen ihr Können. Die teilnehmenden Teams hatten sich zuvor auf

Länder-Ebene bei den Hacker-Wettbewerben qualifiziert. 2014 fand zum

ersten Mal die ECSC statt, damals nur mit Teilnehmern aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2015 waren es 6 Teams und

2016 bereits 10 Teams aus Europa. Die CSC sowie die ECSC werden

unterstützt von TeleTrusT, dem Institut für Internet-Sicherheit

if(is) an der Westfälischen Hochschule und Heise Medien.







