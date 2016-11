Robuste HPHV-Träger für die Rohrkennzeichnung

MAKRO IDENT stellt ein neues Trägersystem vor, das auf Rohren einfach anzubringen und auch auszuwechseln ist. Die neuen HPHV-Träger sind für Rohre ab einem Durchmesser von 200 mm.

Robuste HPHV-Träger für die Rohrkennzeichnung

(firmenpresse) - MAKRO IDENT hat sein Sortiment an Standard-Rohrkennzeichnungen erweitert. Neben den über 6000 erhältlichen Rohrmarkierern nach deutscher Norm DIN 2403 sind nun auch Rohrkennzeichnungen nach britischer Norm BS1710/ BS4800, französischer Norm NV X08-100, norwegischer Norm NS813, schwedischer Norm SS741 sowie nach Norm ANSI/AMSE A13.1 (USA) und für die Marine (IMO) nach ISO 14726 erhältlich.



Alle Markierer sind für den Innen- und Außenbereich entwickelt worden, UV-resistent, mit hoher Klebkraft und einer hohen Lebenszeit im Außenbereich von bis zu 8 Jahren. Zertifiziert sind diese Rohrkennzeichnungen nach UL und CSA und nach BS5609 für den Marineeinsatz. Etwa im zweiten Quartal 2017 werden die Rohrkennzeichnungen in verschiedenen Materialien für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten verfügbar sein: ohne Laminat für eine Haltbarkeit von 3-5 Jahren, mit Standard-Laminat für eine Haltbarkeit bis 5 Jahre und mit High-Performance Laminat für die Haltbarkeit von 8 Jahren.



Vorerst stellt MAKRO IDENT die neuen HPHV-Träger vor. Diese Träger werden vornehmlich dazu verwendet, um große Rohre mit mindestens 200 mm Durchmesser sicher und gut sichtbar zu kennzeichnen. Die Montage der HPHV-Trägersysteme ist denkbar einfach: Das HPHV-Trägersystem wird blanko mit 2 Klemmen geliefert. Die beiden Klemmen werden am Rohr mit einem (optional erhältlichen) Edelstahlband fixiert. Das Trägersystem wird dann auf die beiden Klemmen einfach nur drauf geklickt. Somit können Kennzeichnungen schnell ausgetauscht werden, ohne viel Zeitaufwand.



Die Aufkleber (Rohrkennzeichnungen) von MAKRO IDENT werden dann einfach nur auf das Trägersystem geklebt. Diesen haben keinen direkten Kontakt mit dem Rohr. Selbstverständlich haben Kunden bei MAKRO IDENT auch die Möglichkeit, ihre eigenen Rohrmarkierungen anzufertigen. Hierzu gibt es professionelle Drucksysteme wie den BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 oder BBP37, mit dem man Rohrmarkierungen selber erstellen kann. Diese Lösung ist für Unternehmen gedacht, die sehr viele Rohrkennzeichnungen benötigen.





Andererseits können Kunden aus dem riesengroßen Standard-Sortiment an Rohrkennzeichnungen von MAKRO IDENT profitieren oder nach Kundenwunsch entsprechende Rohrmarkierer von MAKRO IDENT anfertigen lassen.



Das HPHV-Trägersystem für selbstklebende Rohrkennzeichnungen von MAKRO IDENT trägt dazu bei, Sicherheitsprobleme/Unfälle aufgrund schlechter Rohrkennzeichnungen zu vermeiden. Die beschriebene Lösung ist äußerst praktisch und kann problemlos an Rohre angepasst werden.



Die neuen HPHV-Trägersysteme sind aus dem beständigem Glasfasermaterial B-883 und Edelstahl hergestellt. Sie bieten eine ideale Kennzeichnungslösung für kalte, heiße, gestrichene, rostige oder ölige Rohre, an denen klebende Rohrmarkierungen nicht haften.



Ein weiteres Trägersystem für Rohrmarkierer ist der SnapOn-Träger B-817, um auf sehr schnelle Art nasse, rostige oder mit Öl verschmutzte Rohre zu kennzeichnen. Dieser Träger besteht aus einem transparentes Material, dass sich automatisch einrollt und auf dem man selbstklebende Rohrkennzeichnungen aufbringen kann.

Weitere Informationen unter: www.lockout-tagout.de/sicherheitskennzeichnung/rohr_hphv-snapon.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lockout-tagout.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Leseranfragen:

Bussardstraße 24, 82008 Unterhaching

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.11.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423050

Anzahl Zeichen: 3586

Kontakt-Informationen:

Firma: MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Ansprechpartner: Angelika Wilke

Stadt: Unterhaching

Telefon: 089-615658-28



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.