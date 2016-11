Selbstmord des Terrorverdächtigen Al-Bakr war Top-Nachrichtenthema im Oktober

(ots) - Der Selbstmord des Terrorverdächtigen Jaber Al-Bakr

in einem Leipziger Gefängnis führte im Oktober die Liste der

Topthemen in den deutschen Fernsehnachrichten an. Wie der InfoMonitor

des Insituts IFEM ermittelte, wendeten die Hauptnachrichten der vier

größten Sender zusammen 102 Minuten für dieses Thema auf, es folgten

der Syrienkrieg mit 89 Minuten und der US-Präsidentschaftswahlkampf

mit 81 Minuten.



Der Fall Al-Bakr erreichte vor allem wegen der Berichterstattung

in den privaten Nachrichtensendungen "RTL aktuell" und "Sat.1

Nachrichten" den ersten Platz. In der "Tagesschau" war dagegen das

Freihandelsabkommen CETA die Nr. 1, in "heute" der

US-Präsidentschaftswahlkampf.



Im Vergleich zum Vormonat wurden im Oktober deutlich weniger

Auftritte deutscher Politiker in den Fernsehnachrichten gezählt. Der

Rückgang betraf dabei alle Parteien in ähnlicher Weise. Die CDU führt

die Liste weiterhin an mit insgesamt 329 Auftritten, gefolgt von der

SPD mit 270 Auftritten. Mit einigem Abstand dahinter liegen CSU (93

Auftritte), Grüne (76), Linke (48), AfD (16) und schließlich FDP (9).



Nur wenig Veränderung gab es bei der Themenstruktur in den

Fernsehnachrichten. Der Themenbereich Wissenschaft/Kultur war in

einigen Sendungen wegen der Vergabe der Nobelpreise etwas präsenter.

Die Anteile für Politik blieben weitgehend stabil. Für die

"Tagesschau" wurde ein Politikanteil von 56 Prozent (entspricht 9

Minuten pro Ausgabe) gemessen, "heute" kam auf 42 Prozent (8

Minuten), "RTL aktuell" auf 26 Prozent (6 Minuten), die "Sat.1

Nachrichten" auf 31 Prozent (5 Minuten), die "Tagesthemen" auf 47

Prozent (11 Minuten) und das "heute-journal" auf 50 Prozent (12

Minuten).







Kommentare zur Pressemitteilung