Big Data im Naturschutz: SAS Analytics hilft beim Erhalt bedrohter Vogelarten / Großbritanniens größte Naturschutzorganisation wertet mit SAS Brutverhalten von Sing- und Seevögeln wissenschaftlich aus

(ots) - Die britische Naturschutzorganisation RSPB

(Royal Society for the Protection of Birds) setzt Analytics-Lösungen

von SAS ein, um Maßnahmen zum Schutz bedrohter Vogelarten und

Wildtiere zu entwickeln. SAS hilft, die extrem großen Mengen an Daten

auszuwerten, versteckte Muster zu entdecken und Faktoren zu

identifizieren, die das Nistverhalten von Sing- und Seevögeln

beeinflussen. So gewinnt RSPB belastbare wissenschaftliche Fakten,

auf deren Grundlage die Organisation nachhaltige Initiativen anstoßen

und umweltpolitische Entscheidungen beeinflussen kann.



RSPB setzt auf wissenschaftliche Forschung und Datenanalyse, um

effektive Techniken und Szenarien für Schutzmaßnahmen zu testen und

zu entwickeln. So erstellen Forscher regelmäßig Studien, um den

Populationsrückgang bei bestimmten Arten zu erklären. Für die

interaktive Datenvisualisierung nutzt RSPB SAS Visual Data Discovery.



Beispiel für den Einsatz von Big Data Analytics bei RSPB:



- Bewegungsprofile von Dreizehenmöwen und Tölpeln, wenn sie zur

Futtersuche auf dem offenen Meer unterwegs sind.

- Zusammenhänge von der Futtersuche von Albatrossen im südlichen

Pazifik mit Meerestemperatur und Fischgründen.

- Nistverhalten von Goldhammer und Lerche auf bewirtschafteten

Feldern und der Einfluss von landwirtschaftlicher Nutzung und

Pestizid-Einsatz.



Seit der Einführung der statistischen Verfahren vor mehr als 15

Jahren machen die unter Mithilfe von SAS gewonnenen

Forschungserkenntnisse einen großen Anteil der Forschungsleistung von

RSPB aus.



"Naturschutz, der auf verlässlichen Informationen basiert, führt

sehr viel wahrscheinlicher zum Erfolg als Mutmaßungen und Annahmen.

SAS ermöglicht es uns, belastbare Daten zu gewinnen, die wir für den

Erfolg unserer Initiativen im 21. Jahrhundert brauchen", erklärt Dr.



Will Peach, Head of Research Delivery bei RSPB. "Viele

Softwarelösungen können kaum mit der Schnelllebigkeit von

statistischen Methoden mithalten. SAS hingegen nutzt immer die

neuesten statistischen Verfahren. Deshalb bleibt SAS ein fester

Bestandteil unserer evidenzbasierten Schutzmaßnahmen."



Über SAS



SAS ist weltweit Marktführer im Bereich Analytics und mit 3,16

Milliarden US-Dollar Umsatz einer der größten Softwarehersteller. In

Deutschland hat SAS im vergangenen Jahr 142 Millionen Euro Umsatz

erzielt. Kunden an 80.000 Standorten setzen innovative Analytics-,

Business-Intelligence- und Datenmanagement-Software und -Services von

SAS ein, um schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Seit 1976 verschafft SAS Kunden rund um den Globus THE POWER TO KNOW.



Mit SAS entwickeln Unternehmen Strategien und setzen diese um,

messen den eigenen Erfolg, gestalten ihre Kunden- und

Lieferantenbeziehungen profitabel, steuern in Echtzeit die gesamte

Organisation und erfüllen regulatorische Vorgaben.



Firmensitz der US-amerikanischen Muttergesellschaft ist Cary,

North Carolina. SAS Deutschland hat seine Zentrale in Heidelberg und

weitere Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und

München. Weitere Informationen unter

http://www.sas.com/de_de/company-information.html.







Pressekontakt:

SAS Institute GmbH

Thomas Maier

Tel. +49 6221 415-1214

thomas.maier(at)sas.com



Dr. Haffa & Partner GmbH

Anja Klauck, Ingo Weber

Tel. +49 89 993191-0

sas(at)haffapartner.de



Original-Content von: SAS Institute, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SAS Institute

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1423053

Anzahl Zeichen: 3892

Kontakt-Informationen:

Firma: SAS Institute

Stadt: Heidelberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung