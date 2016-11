phoenix Im Dialog: Norbert Röttgen im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 11. November 2016, 22:30 Uhr

(ots) - "Das Unvorstellbare ist eingetreten. Besonders für

die internationale Politik ist die Wahl Trumps ein großer

Unsicherheitsfaktor." Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen

Ausschusses, zeigt sich in der Sendung "Im Dialog" sehr besorgt über

die internationalen Folgen der US Wahl. Mit Michael Krons spricht

Norbert Röttgen über die Konsequenzen der Wahl Trumps für eine Welt

voller Krisen und Kriege. Für Europa und Deutschland erwartet er

große Probleme durch die neue Ausrichtung der amerikanischen

Außenpolitik.



Den Wahlsieg Trumps müsse man aber auch als einen "Warnruf an

Europa" verstehen, so Röttgen. Man müsse verhindern, dass sich "ganze

Wählergruppen im Stich gelassen fühlen. Sonst wird diese Wut auch

hier weiter steigen."



Der Jurist Norbert Röttgen trat 1982 in die CDU ein. 1994 wurde er

in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er seither angehört. Im

Februar 2005 übernahm Röttgen den Posten des ersten Parlamentarischen

Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im Oktober 2009

wurde er zum Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit berufen. Seit Januar 2014 ist Norbert Röttgen

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.







