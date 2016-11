Mietwagen-Rabattaktion von Sunny Cars am 11.11.

Zum Start der Karneval-Saison wird ein Nachlass in Höhe von 11 Euro pro Buchung eingeräumt

Den Auftakt der kommenden Karneval-Saison feiert Sunny Cars mit einer Preis-Aktion (Bildquelle: mojo

(firmenpresse) - München, 10. November 2016 (w&p) - Karneval-Rabatt zum Start in die närrische Saison: Wer zum Karneval-Auftakt am 11.11. ein Mietauto bei Sunny Cars bucht, profitiert bei seiner Buchung von einem Preisnachlass in Höhe von 11 Euro. Die Aktion gilt für das weltweite Mietwagen-Angebot von Sunny Cars für Anmietungen ab 11. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017.

Der Karneval-Rabatt kann für alle Fahrzeugkategorien und sämtliche Leistungsangebote genutzt werden, die Sunny Cars im Programm hat. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.

Der Beginn des Karneval-Treibens am 11.11. hat seinen Ursprung in der 11, die seit der Antike die traditionelle Zahl der Narren ist. An diesem Tag beginnen ab 11.11 Uhr die Vorbereitungen zu den verschiedenen Sitzungen und Bällen der kommenden Karneval-Saison - die Karneval-Narren erwachen sozusagen und haben nun zwei Monate Zeit, um die Karneval-Hochphase vorzubereiten.

Ob am närrischen Treiben interessiert oder nicht: Die Karneval-Aktion von Sunny Cars gilt für alle interessierten Urlauber, die ihr Mietauto über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchen können.





Das inhabergeführte Unternehmen Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.

Sunny Cars GmbH

