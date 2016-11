ZDF-Programmänderung ab Woche 45/2016

(ots) - Woche 45/16



Fr., 11.11.



5.30 ZDF-Morgenmagazin

Bitte Änderung der Moderation beachten:

7.00 - 9.00 Jana Pareigis, Mitri Sirin



Bitte streichen: Dunja Hayali



_______________________________



23.45 aspekte

Bitte Änderung der Moderation beachten:

Moderation: Katty Salié, Can Dündar



Bitte streichen: Jo Schück



Woche 46/16



So., 13.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.25 ZDF-History (HD)

Geliebt, gehasst, gefürchtet - Die US-Präsidenten

und die Deutschen

Deutschland 2016



("ZDF-History: Stalin - Der rote Zar" entfällt.)



Mo., 14.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.00 ZDF-History (HD)

Geliebt, gehasst, gefürchtet - Die US-Präsidenten

und die Deutschen

(vom Vortag)

Deutschland 2016



(Die Wiederholung "ZDF-History: Stalin - Der rote Zar" entfällt.)



Di., 15.11.



1.10 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Paterson" von Jim Jarmusch



Woche 47/16



Mi., 23.11.



20.25 UEFA Champions League

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

. . .



anschl.



Zusammenfassungen weiterer Spiele . . . Bitte

Ergänzung beachten: Celtic Glasgow - FC Barcelona



Bitte streichen: u.a.



Woche 50/16



Di., 13.12.



20.15 ZDFzeit



Mensch Erdogan! . . . Bitte Änderung beachten:

Film von Nadja Kölling und Caroline Reiher



Bitte streichen: Daniel Pontzen



(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 14.12., um 0.45

Uhr Berücksichtigen.)





Woche 51/16



Fr., 23.12.



20.15 Die Chefin



. . . Bitte Änderung bei Rollen & Darstellern beachten:

Annegret Moll Annina Hellenthal







