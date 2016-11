Weser-Kurier:Über Fraktionsgelder schreibt Katharina Frohne:

(ots) - Kommunale Fraktionen bekommen zu viel Geld, findet

der Steuerzahlerbund. In vielen Orten Niedersachsens sei die

Bezuschussung von Personal und Geschäftsstellen übertrieben.

Schließlich handele es sich um freiwillige Zuwendungen, nicht um

Pflichtleistungen. Die ehrenamtlich Tätigen tragen große

Verantwortung. Sie sollen im Namen der Allgemeinheit fundierte

Meinungen entwickeln, transparent arbeiten und kluge Entscheidungen

treffen. Dafür braucht es nicht nur Zeit und Energie, dafür braucht

es auch Geld. Für Räume, Büroaustattung und Personal - für gute

Arbeitsbedingungen. Wer gute Arbeit von seinen kommunalen Vertretern

erwartet, sollte die zu bieten bereit sein. Ohnehin erscheint das

ehrenamtliche Engagement in Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat vielen

undankbar und unattraktiv. Es raubt Zeit und nicht selten auch Nerven

und will mit Beruf, Familie und Freizeit vereinbart werden. Die

Entschädigungen sind da eher symbolische Anerkennung als

tatsächlicher Anreiz. Die Mittel für die Fraktionsarbeit zu kürzen,

ginge in die falsche Richtung. Vielmehr sollte überlegt werden, wie

sich lokalpolitisches Engagement attraktiver gestalten lässt.







