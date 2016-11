Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Prozess zu Zugunglück: Unentschuldbar von Katia Meyer-Tien

(ots) - Er ist beklemmend, dieser Prozess gegen den

Fahrdienstleiter, der zugibt, am 9. Februar während des Dienstes mit

dem Handy gespielt und zwei gegenläufige Züge auf eine eingleisige

Strecke geschickt zu haben. Beklemmend deswegen, weil die Bilder der

zerstörten Züge noch so präsent, die Nachrichten von den zwölf Toten,

den 89 Verletzten und dem Leid der Angehörigen und Helfer noch immer

so erschütternd sind. Er ist aber auch deshalb beklemmend, weil wohl

jeder diese Momente schon erlebt hat, in denen aus Erfahrung Routine

wird. In denen man sich dabei ertappt, dass die Gedanken abschweifen.

Und die Hand unwillkürlich zum Smartphone wandert, die E-Mails

checkt, die neuesten Nachrichten, die laufende Online-Auktion. Es ist

unentschuldbar, dass ein Mann, dessen Entscheidungen Menschenleben

betreffen, sich während der Arbeit von seinem Handy ablenken lässt.

Und gleichzeitig erscheint es so menschlich. Dem Fahrdienstleiter

drohen nun fünf Jahre Haft, vor allem aber ein Leben im Bewusstsein,

Menschen getötet zu haben. Alle anderen müssen sich fragen, ob in Bad

Aibling - und anderswo - mit moderneren Sicherungssystemen Leben

hätten gerettet werden können. Im Wissen darum, dass überall dort, wo

Menschen arbeiten, Fehler passieren.







