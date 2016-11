Weser-Kurier:Über Integration von Flüchtlingen schreibt Kathrin Aldenhoff:

(ots) - Ja, es dauert. Eine Frau, die in Syrien

Grundschullehrerin war, wird nicht wenige Monate nach ihrer Flucht in

einer deutschen Grundschule unterrichten. Und ein ehemaliger

Jura-Student aus Aleppo wird in Deutschland vielleicht nie als Anwalt

arbeiten. Behörden müssen Berufsabschlüsse anerkennen, Geflüchtete

eine neue Sprache und oft auch eine neue Schrift lernen. Sie müssen

sich zurechtfinden in einem Land, in dem es bürokratischer zugeht,

als viele es kennen. Die Initiative einer Bremer Unternehmerin und

zweier Syrer, Arbeitssuchende und Bremer Unternehmen

zusammenzubringen, klingt großartig. Ein Preisgeld ist schnell

ausgelobt, die Idee prämiert, Haken dran. Dann das: Monate später hat

erst ein Geflüchteter über die preisgekrönte Idee einen Job gefunden.

Klingt nach einem Misserfolg. Doch eine Idee ist nicht gescheitert,

nur weil es nicht so schnell geht wie anfangs gedacht. Und es braucht

Menschen, die eine Idee leben. Wenn Unternehmen Mitarbeiter suchen,

müssen sie aktiv werden. Und auch mal ungewöhnliche Wege beschreiten,

umdenken. Vielleicht hätte eine syrische Grundschullehrerin ja Lust,

Erzieherin zu werden? Die braucht Bremen dringend.







