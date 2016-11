Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Trump: Schaut auf Trump von Bernhard Fleischmann

(ots) - Die spinnen, die Amerikaner. Die ersten

Reaktionen in dem aus US-Sicht oft recht unbedeutenden Rest der Welt

waren überwiegend geprägt von Fassungslosigkeit und Entsetzen. Lauter

Ungebildete haben Donald Trump gewählt, und davon gebe es nun mal so

viele in den USA - so erklären wir uns diese in unseren Augen so

unverständliche Entscheidung. So einfach ist es aber nicht. Es steckt

viel mehr hinter diesem Wahlausgang. Dazu gehört, dass ein

wesentliches Element aller funktionierenden Gesellschaften,

insbesondere Demokratien, abhandenkommt, ohne das sie keine Zukunft

haben: das Gefühl, dass es fair und gerecht zugeht. Es ist eine

Mischung aus Enttäuschung über und Wut auf die Eliten, bestehend

zuvorderst aus Unternehmern und Managern sowie Politikern, die sich

in den Augen von immer mehr Menschen immer mehr herausnehmen, zu viel

vom Kuchen vertilgen, die Sahne obendrauf sowieso, und dem großen

Rest der Gesellschaft nur die Brösel übriglassen. Der

gesellschaftliche Kitt geht verloren, der darin besteht, dass die

Menschen glauben, sie hätten eine Chance, ihre eigene Situation zu

verbessern. Und wenn es schon nicht besser wird für sie, dass

wenigstens auch "die da oben" verzichten müssen. Dieses Gefühl

scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Selbst in den USA nicht mehr.

Die Hemmungslosigkeit, mit der sich so manche elitäre Kreise

bedienen, Reichtümer anhäufen und gleichzeitig Heerscharen von

Menschen dabei ausbeuten, ist der Boden für Radikalismus und

Extremismus. Die Klügeren unter den Privilegierten haben in jüngerer

Vergangenheit ihresgleichen zur Mäßigung gemahnt, höhere und fairere

Steuern für Reiche gefordert oder für höhere Löhne plädiert. Es liegt

ja schon lange in der Luft, dass die zunehmende Ungleichheit dazu

führen kann, dass das ganze System in die Luft fliegt. Das können

gerade die Eliten am allerwenigsten wollen. Doch nun stehen wir an



der Schwelle, an der alles kippen könnte. Die USA sind nun wirklich

nicht die Ersten, wo es zu brennen beginnt. In Europa gewinnen die

Rechtspopulisten längst Gelände, ob in Frankreich, den Niederlanden,

Österreich, England, Ungarn - und auch in Deutschland. Stark

national-populistisch und demokratiefeindlich weht der Wind unter

anderem auch in der Türkei und in Russland. Es ist zudem nicht

hilfreich, wenn die Aufgeklärten, besser Gebildeten und liberal

Denkenden alle Wähler von AfD, Orban oder Farage als Rechtsradikale

und Irre bezeichnen. Damit begehen sie den gleichen Fehler wie

diejenigen, die sie kritisieren: Sie sind zu bequem um nachzudenken.

Genau diese unzureichend reflektierte Reaktion bestätigt etwa

AfD-Anhänger in ihrem Gefühl, von den Privilegierten nicht ernst

genommen zu werden. Zwar sind auch bedenklich viele Rechtsradikale

und Wirrköpfe dabei, aber ein wesentlicher Teil jener Bürger, die bei

den Menschenfängern landen, sind im Grunde vor allem verängstigt und

fühlen sich nicht vertreten. Sehr einseitiges oder gar kaum

vorhandenes Informiertsein kommt dazu. Denn es muss paradox

erscheinen, dass diese Klientel Politikern ihre Stimme gibt, die jene

begünstigen wollen, über die sich ihre Unterstützer so erregen. Ob

Trump oder AfD - sie haben sich Steuersenkungen für Unternehmen und

Reiche auf die Fahne geschrieben. Anstatt einer fairen Sozialpolitik

propagieren sie lediglich plumpen Nationalismus: Wären wir und die

Menschen dieses Staates allein auf der Welt, dann ginge es uns viel

besser. Das stimmt nicht, wird aber sehr gerne geglaubt - klingt so

schön einfach. Umso wichtiger ist es nun, dass sich all jene, denen

Demokratie, Liberalität und soziale Gerechtigkeit am Herzen liegen,

als Alternative zu den Rechtspopulisten neu positionieren. Eine

Alternative, die das Verhältnis von Staat und Wirtschaft, von sozial

Bessergestellten und Benachteiligten neu ausbalanciert und möglichst

vielen Bürgern ein gutes Gefühl gibt: Dass sie, wenn sie sich

anstrengen, mehr Wohlstand erreichen können. Dann wäre ein Donald

Trump nur ein trauriger Clown, über dessen Wirrheit sich man

entspannt amüsieren könnte.







