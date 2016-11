Börsen-Zeitung: Butter bei die Fische, Kommentar zu Siemens von Michael Flämig

(ots) - Die Börse feiert Siemens. Mit dem Anstieg des

Aktienkurses auf den höchsten Stand seit 15 Jahren honorieren die

Anleger die beeindruckende Performance des Managements. Der Vorstand

hat es beispielsweise geschafft, die Projektbelastungen zu

eliminieren. Dies ist eine historische Leistung. In der Folge

erreicht der operative Gewinn Rekordniveau. Noch besser: Im

angelaufenen Geschäftsjahr soll es weiter aufwärtsgehen.



Der Kursanstieg ist aber auch eine Reaktion auf die Ankündigung

des Managements, die Medizintechnik an die Börse zu führen. Das

Projekt erstaunt. Schließlich hatte der Vorstand immer wieder betont,

die Verselbständigung der Einheit ziehe keineswegs zwingend eine

Börsennotierung nach sich. Nun wird der Schritt als logische

Weiterentwicklung im Rahmen des Unternehmensprogramms Vision 2020

eingeordnet.



Dies überzeugt nicht. Warum kommt die Notierung jetzt? Das Umfeld

für die Medizintechnik hat sich zuletzt nicht verändert, wie

Vorstandschef Joe Kaeser im Gespräch mit Analysten einräumte.

Letztlich scheint die Entscheidung deswegen gefallen zu sein, weil

die Medizintechnik nun wirklich eigenständig aufgestellt ist - und

damit die technische Voraussetzung für eine Börsennotierung

geschaffen wurde. Eine Equity Story des potenziellen Dax-Wertes wird

allerdings erst daraus, wenn klar wird, wofür die Währung Aktie

eingesetzt werden soll und in welche Richtung die Medizintechnik

steuert. Die radikal umgebaute Sparte hat sich seit Jahren nicht mehr

auf einem Kapitalmarkttag erklärt. In ihrer neuen Aufstellung ist sie

eine Blackbox. Daher besteht eine Bringschuld des Managements, die

nötige Transparenz für den Kapitalmarkt herzustellen. Der genaue Weg

an die Börse mag noch nicht verkündungsreif sein. Das Geschäftsmodell

ist es wohl.



Der Grundgedanke für die Notierung überzeugt. Erhöhte



organisatorische Flexibilität ist ein hohes Gut in Zeiten von Trump,

Brexit, Disruption & Co. Mit dem Pfund Medizintechnik-Aktie lässt

sich wuchern, der Konzern erhöht seinen Handlungsspielraum. Auch für

die Anleger könnte das Vorhaben attraktiv sein, immerhin winkt ein

attraktives Asset. Die Gesundheitssparte steht vor keinem

technologischen Bruch, sie muss sich "nur" für einen Wandel des

Geschäftsmodells rüsten. Außerdem sind die Aktivitäten berechenbar

und sehr profitabel. Der Cash-flow ist extrem hoch, das sollte

attraktive Dividenden ermöglichen. Siemens hat der Öffentlichkeit den

Mund wässrig gemacht. Nun gilt: Butter bei die Fische!







