Rheinische Post: Kommentar: Deutsch-amerikanische Freundschaft auf Probe

(ots) - Sind die Amerikaner noch unsere Freunde? Die

Selbstverständlichkeit der transatlantischen Freundschaft ist mit den

US-Wahlen ins Wanken geraten. Amerika hat uns nach dem Zweiten

Weltkrieg Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlstand gebracht.

Künftig wird es von einem Mann angeführt, von dem wir nicht wissen,

was ihm jene Werte bedeuten, die Amerika und Deutschland seit gut 70

Jahren verbinden. Verständlich, dass die Reaktionen der deutschen

Politik teils hoch emotional ausfielen. Auch für Kanzlerin Merkel ist

der Ausgang dieser Wahl ein persönlicher Schlag. In ihrer Jugend in

der DDR waren die USA ihr Sehnsuchtsort. Ihre romantischen

Vorstellungen vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat sie zwar

längst mit einem realistischen Blick auf die kriselnde Weltmacht

getauscht. Der Blick war aber nicht scharf genug, einen Sieg Trumps

einzukalkulieren. Ein Fehler, wie sich nun herausstellt. Die

Bundesregierung steht blank da. Es gibt keine belastbaren Kontakte

ins Trump-Lager. In den nächsten Wochen und Monaten wird es also

nicht nur mühsam, persönliche Kontakte aufzubauen. Auch die Frage,

wie die amerikanische Administration tickt, wie sie über die

Konfliktherde in der Welt denkt und was sie plant, wird für

Deutschland vorerst im Nebel bleiben. Für das deutsch-amerikanische

Verhältnis ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten die härteste

Probe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Merkel weiß nicht, ob Trump

als Präsident so niveaulos agiert, wie er im Wahlkampf geredet hat.

Deshalb nannte sie die Werte freier Gesellschaften als Grundbedingung

für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Diesen Kompass sollte sie

fest in der Hand behalten im Umgang mit dem neuen Amerika.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 20:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1423235

Anzahl Zeichen: 2080

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 191 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung