Rheinische Post: Kommentar: Die Fehleinschätzung der Medien

(ots) - Der Wahlsieg des Außenseiters Donald Trump in

den USA hat die politische Klasse in der westlichen Welt überrascht.

Zu dieser Gruppe zählen nicht nur Politiker, Top-Beamte,

Verbandsfunktionäre und Gewerkschafter, sondern auch die Vertreter

gesellschaftlicher Gruppen und nicht zuletzt die Medien. Sie alle

haben sich lange auf die professionellen Vermesser der Volksmeinung

verlassen. Und das Urteil lautete bei der überwiegenden Mehrheit der

Prognostiker, dass Clinton einen deutlichen Sieg einfahren würde.

Doch der Verweis auf die Meinungsforscher entlastet die Medien nicht.

Denn auch sie müssen auswählen, welchen Demoskopen sie vertrauen und

wie die Vorhersagen zustande kommen. Die "Los Angeles Times" etwa

arbeitete mit einem eigenen Forscherteam zusammen, das über Monate

3000 repräsentativ ausgewählte Menschen befragte, und am Ende einen

Sieg Trumps voraussagte. Solche aufwendigen Verfahren können sich nur

wenige Medien leisten. Aber sie können Korrespondenten ins Feld

schicken, die sich vor Ort ein eigenes Bild von den Einstellungen und

Ängsten der Menschen machen. Dies ist in vielen Fällen unterblieben.

Die Reporter hockten meist in der Hauptstadt oder anderen wichtigen

Metropolen, wo die Abneigung gegen den ruppigen Milliardär mit

Präsidentschaftsambitionen besonders ausgeprägt war. Unsere Redaktion

hat wiederholt ihren US-Korrespondenten in die amerikanische Provinz

geschickt. Dort war die Wut vieler Durchschnitts-Amerikaner greifbar.

Solche isolierten Erlebnisse allein ließen aber nicht erahnen, dass

die ganze Stimmung sich gedreht hatte. Die Medien müssen demütig sein

und noch mehr recherchieren, infrage stellen oder Zweifel anmelden.

Dann können sie sagen, was sie wissen. Irren können sie trotzdem.



