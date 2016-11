Badische Neueste Nachrichten: Banger Blicküber den Atlantik -Kommentar von MARTIN FERBER

(ots) - Die Kanzlerin, die in den vergangenen acht

Jahren auch mit Barack Obama nicht wirklich warm wurde, sondern ein

nüchternes, distanziertes Verhältnis entwickelte, will sich nicht von

Gefühlen leiten lassen, sondern setzt darauf, dass Trump im Amt von

den Realitäten eingeholt wird. Leicht, das weiß sie, wird es mit

einem Mann wie Donald Trump nicht. Aber das wäre es auch mit Hillary

Clinton nicht geworden. Das allerdings ist nichts Neues. Willy Brandt

hatte seine Probleme mit Richard Nixon, Helmut Schmidt mit Jimmy

Carter und Gerhard Schröder mit George W. Bush - und umgekehrt. Doch

das deutsch-amerikanische Verhältnis hat dies stets überstanden. Ist

es nun auch stark genug für einen Präsidenten Donald Trump? Oder sind

Deutschland und Europa, wie der USA-Erklärer John C. Kornblum

mutmaßt, nun alleine auf sich gestellt?







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423237

Anzahl Zeichen: 1176

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 180 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung