Stuttgarter Zeitung: zur Reaktion der Börsen auf Trumps Wahl

(ots) - Ein skrupelloser Erzkapitalist hat auf dem

Ticket einer erzkapitalistischen Partei im Mutterland des

Kapitalismus überraschend eine wichtige Wahl gewonnen - und kann

jetzt ohne größere linke Opposition durchregieren. Wundert es da

jemanden, dass die Börsen weltweit nach einigen Schreckenstunden

wieder schnell erholt haben? Die Börsen mögen manchmal übernervöse

Gradmesser sein, aber sie handeln immer auch mit Zukunftserwartungen.

Und die sind für Unternehmen und Börsianer, die vor allem an ihre

eigenen Gewinne denken, gar nicht mal so schlecht. Derselbe Trump

beispielsweise, der sich bei seinen Wahlkampfauftritten als Rächer

der Enterbten und Gegner des Freihandels inszenierte, hat nebenbei

versprochen, die Reformen, die Obama nach der Finanzkrise zur

Eindämmung der Wall-Street-Exzesse mühsam durchsetzte, so bald wie

möglich wieder zurückzurollen.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 21:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1423238

Anzahl Zeichen: 1254

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 218 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung