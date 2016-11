Online-PR | Kostenlose Presseportal für Pressemeldungen

Online-PR stellt sich auch vielen kleineren und mittleren Betrieben zunehmend als ein adäquates Werbemittel zur Erhöhung der Umsätze dar, wir oftmals aus Befürchtungen über hohe Folgekosten gemieden.

(firmenpresse) - Wer völlig risikofrei die Möglichkeiten eines kostenlosen Presseportals testen möchte, ist mit seiner Suche im Internetdschungel bei PRnews24 an der richtigen und lichten Stelle im Dickicht der Presseportale angekommen.



Sie wollen Ihre Pressearbeit optimieren und suchen ein kostenloses Presseportal, das Ihnen so günstig als möglich die Vorteile einer erfolgreichen Online-Pressearbeit bietet?



Damit Sie Ihre Pressearbeit online in die besten und erfahrensten Händen legen, bietet Prnews24 neben einem kostenlosen Service, mit dem Ihre Pressemeldungen auch bereits eine hohe Reichweite erhalten, einen Rundum-Service der Pressearbeit an, der vom professionellen Erstellen Ihrer Pressemitteilung nach SEO-Kriterien über das Verteilen in die richtigen und effektiven Kanäle reicht.



Dass man auch mit einer kostenlosen Pressemeldung Erfolg haben kann, ermöglicht Prnews24 als Presseverteiler mit dem Angebot des kostenlosen Einstellens von Pressemeldungen, die in den Social Media Kanälen ihren Widerhall finden und dort - geschickt lanciert - die direkten Zielgruppen ansprechen.



Über diese selektive Zielgruppenjustierung erreicht man exakt die potentiellen Interessenten, die den Aufschwung eines Unternehmens und damit den Erfolg vorantreiben können. So bieten bereits die kostenlosen Angebote der Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit von Prnews24 mit dem Versenden von Pressenachrichten, mit denen man auf seine Unternehmensinformationen aufmerksam machen kann, die Chance auf potentielle Neukunden, die mit dem Mittel einer Online Pressemitteilung völlig kostenfrei gewonnen werden können.



Für eine Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens, mit der ihre Unternehmensinformationen an die richtigen Stellen delegiert werden sollen, bietet Prnews24 als kostenloses Presseportal die Vielfalt der Online PR für die wichtigsten Social Media Kanäle gratis an. So kann der Nutzer von Prnews24 seine kostenfreie Pressemitteilung schreiben und diese Pressemitteilung veröffentlichen, ohne einen Cent dafür zu zahlen.





Dass das Vorurteil "kostet nichts, taugt nichts" im Falle einer kostenlosen PR-Mitteilung bei Prnews24 nicht gilt, lässt sich mit wenigen Klicks des Einstellens einer kostenfreien PR-Meldung über Prnews24 schnell beweisen - vom Versuch bis zur Realisation einer Pressemitteilung, die gratis in den Social Media Kanälen verbreitet wird, könnte einen nur noch das eigene Zögern abhalten.



Und wer sich von diesem Zögern übermannen lässt und die angebotene Chance verstreichen lässt, der kann auch nicht die Effektivität einschätzen, die es ausmacht, eine Pressemitteilung über prnews24 als kostenloses Presseportal zu veröffentlichen und diesen Presseverteiler für seine Ziele zu nutzen.



Das Risiko, das man bei Prnews24 eingeht mit der Publikation einer Online Pressemitteilung und damit aktiv seine Pressearbeit im Bereich der Online PR stärkt, liegt lediglich in den paar Klicks, die im Einstellen der Nachricht beruhen und kostet außer dieser geringen Mühe nicht einen einzigen Cent!



So erreicht man mit kostenloser Pressearbeit ein Weiterleiten seiner Unternehmensinformationen völlig ohne Risiko und an die richtigen Adressaten.

Für die, die mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit im Web über Pressemeldungen ein weites Spektrum an potentiellen Neukunden erreichen wollen, bietet prnews24 auch den professionellen Service der Online Pressearbeit als Presseverteiler in über 200 weiteren Presseportalen an, bei dem das

Versenden von einer Pressemitteilung gratis ist beim Buchen eines Versandes von drei Pressemitteilungen.



Mit einer Pressemeldung, die an über 200 weitere Presseportale weitergeleitet wird, erreicht man eine maximale Reichweite mit dem einmaligen Einstellen seiner Pressemitteilung über prnews24, da die Streuung so groß wie möglich ausfällt und die virale Wirkweise des Verbreitens der einzelnen Meldungen bei den rund 200 Presseportalen das ihrige zur Verbreitung beiträgt.

So kann man eine einzelne Pressemitteilung veröffentlichen und erreicht mit dem Einstellen über prnews24 eine maximale Leserschaft und kann so seine Unternehmensinformationen effektiv verbreiten, um so mögliche Neukunden zu akquirieren.



Mit einfachem Handling, klaren Erläuterungen und einer übersichtlichen Struktur bietet prnews24 das passende Beiwerk für den Service der Verbreitung von Online Pressemeldungen, so dass niemand über allzu komplexe Einstelloptionen hadern muss oder sich als IT-Profi beweisen muss.



Die einfache Bedienstruktur lädt zum Testen als kostenloses Presseportal ein und will Unternehmen den Weg in Richtung Erfolg durch eine optimale Online PR so einfach und effektiv wie möglich machen.







http://www.Prnews24.com



Wir sind ein Presseverteiler mit über zehn Jahren Erfahrungen im Web - und wie der Name "Presseverteiler" bereits inkludiert, verteilen wir Ihre Nachrichten an die richtigen Pressestellen und verstehen uns damit als der Vermittler Ihrer Nachrichten Ihr Unternehmen betreffend.

Mit unserer Verteilfunktion erreichen Sie mit Ihren Unternehmensnews das exakt passende Publikum, aus dem sich schnell Neukunden generieren.

Durch unser Delegieren Ihrer PR-Mitteilung an bis zu 200 weitere, eigens selektierte Presseportale erreichen Sie neben einem ausgewählten Publikum, das sich zielgerecht für Ihr Thema interessiert auch beste Positionierungen in der Google Suche und optimieren so Ihren Status im Web.



Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung für Ihren Erfolg!



Und damit Sie Ihren Erfolg mit Ihrer PR-Meldung über uns optimal ausnutzen können, offerieren wir Ihnen zusätzlich den Service des Verfassens Ihrer PR-Mitteilung durch routinierte Journalisten an, mit deren Hilfe Sie die richtigen Worte finden. Mit einer durch uns verfassten PR-Mitteilung erreichen Sie garantiert - dank SEO-optimierter Textgestaltung - nicht nur die richtigen Google-Platzierungen, sondern stimulieren auch den Nerv interessierter Neukunden.



Prnews24

Franz-Lenze-Platz 62, 47178 Duisburg

