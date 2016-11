Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Tempo 100 am Bielefelder Berg gilt weiter

Fuß vom Gas

Matthias Bungeroth

(ots) - Dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Minden

wird vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ein Dorn im Auge sein.

Der berüchtigte Blitzer am Bielefelder Berg auf der Autobahn 2 wird

weiter seinen Dienst tun. Denn die Geschwindigkeitsbegrenzung von

Tempo 100 hat dort auch weiter Bestand. Dies bedeutet wahrscheinlich,

dass auch weiterhin eine sechststellige Zahl von Kraftfahrern pro

Jahr zur Kasse gebeten wird, weil sie sich auf diesem Abschnitt

regelwidrig verhalten haben. Doch der Zorn über die vermeintliche

Abzocke ist kein guter Ratgeber, wenn es darum geht, das Urteil zu

hinterfragen. Denn zunächst muss man feststellen, dass der Blitzer

überhaupt nicht Gegenstand des Verfahrens war. Es ging vielmehr um

allgemeine Fragen der Verkehrssicherheit auf einem Autobahnabschnitt,

der zu den am meisten befahrenen in Deutschland zählt. Ob die auf

diesem Abschnitt bestehenden Steckenverhältnisse wie Gefällstrecken,

Kurvenradien oder Sichtweiten ein besonders hohes Gefahrenpotenzial

bergen, dass sie das Tempolimit rechtfertigen, müssen Experten nach

fachlichen Kriterien entscheiden und Juristen im Konfliktfall

schlichten. Dies ist im vorliegenden Fall geschehen. Tatsache ist,

dass der Blitzer immer häufiger schwerere Verkehrsverstöße offenlegt,

die einen Führerscheinentzug für die Betroffenen zur Folge haben.

"Einfache" Tempoüberschreitungen werden gleichzeitig weniger. Denn

mittlerweile sind die Schilder bekannt. Den Fuß vom Gas zu nehmen,

ist also ein Leichtes. Denn Sicherheit geht vor.







