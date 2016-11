Westfalenpost: Martin Korte zur Rente

(ots) - Wir leben in einer Rentner-Demokratie. Nein, das ist

kein Schimpfwort, das ist einfach nur eine Feststellung: Die Zahl der

Senioren steigt, gleichzeitig haben viele junge Menschen keine Lust,

zur Wahl zu gehen. Deshalb sind die Älteren längst mehr als das

Zünglein an der Waage - sie sind maßgeblich für politische Mehrheiten

in Deutschland. Dass dieser Umstand viele Politiker dazu verleitet,

die Rentner von heute zu beschenken und die von morgen zu vergessen,

ist menschlich - aber falsch. Für das kräftige Plus bei den Renten im

vergangenen Jahr und das ordentliche Plus im kommenden Jahr tragen

die aktuellen Entscheidungsträger nur sehr indirekt die

Verantwortung, für teure Wahlgeschenke wie eine Ausweitung der

Mütterrente sind sie dagegen selbst Rechenschaft schuldig. Bezahlen

müssen diese Präsente nämlich die zukünftigen Generationen mit einem

deutlichen Minus bei den Altersbezügen. Die finanzielle Versorgung

der Senioren wird ein zentrales Wahlkampfthema, das steht schon jetzt

fest. Unsere Regierenden stehen in der Pflicht, die aktuelle und

zukünftige Altersarmut zu bekämpfen und die Rente so nachhaltig zu

sichern, dass sie jungen Menschen eine Perspektive bieten kann. Sonst

haben sie es nicht verdient, wiedergewählt zu werden.







