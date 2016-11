Westfalen-Blatt: zu TTIP

(ots) - Es ist die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt

stirbt. Die Regierungen in Europas Hauptstädten sind nach dem

Wahlergebnis in den USA ebenso nervös wie Konzernchefs. Schottet

der künftige US-Präsident die größte Volkswirtschaft vom Rest

der Welt ab? Dabei siecht doch das europäisch-amerikanische

Freihandelsabkommen TTIP schon länger dahin. Genau genommen seit den

ersten Verhandlungsrunden. Wenn das Vorhaben eines gemeinsamen

transatlantischen Wirtschaftsmarktes aber nun tatsächlich auf Eis

gelegt oder gar beerdigt werden sollte, hat das nur wenig mit der

künftigen Regierung von Donald Trump zu tun. Denn das Prinzip

»America first« wird schon seit 15 Verhandlungsrunden verteidigt

und hat die Europäer ein ums andere Mal massiv verärgert.

Washington wollte wichtige Bereiche wie Aufträge der öffentlichen

Hand oder für den inneramerikanischen Handel nie wirklich für

Wettbewerber zugänglich machen. Es soll niemand so tun, als sei Trump

der Erfinder des amerikanischen Protektionismus. Den gibt es schon

seit George W. Bush. Und auch sein Nachfolger Barack Obama hat an

diesen Prinzipien nicht gerüttelt. TTIP entpuppte sich im Laufe der

Verhandlungen immer mehr als ein Instrument, das vor allem die USA

nutzen wollten, um ihren Fuß in den europäischen Binnenmarkt zu

bekommen. Wenn TTIP ausgesetzt wird, schaden sie sich also selbst

viel mehr als Europa. Hinzu kommt, dass die EU durchaus andere

Partner finden könnte, wenn sich die politische Großwetterlage ändern

würde. Schon heute entwickeln sich intensive Wirtschaftsbeziehungen

zu den Staaten der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft wie

Aserbaidschan - übrigens mit der ausdrücklichen Billigung Russlands.

Und auch die Idee Wladimir Putins von einem gemeinsamen

Wirtschaftsraum vom Atlantik bis nach Sibirien ist nicht wirklich

vom Tisch. Das wird man dem neuen US-Präsidenten möglicherweise



erst noch aufzeigen müssen, damit er versteht, dass es bei TTIP sowie

anderen Freihandelsverträgen nicht um den Ausverkauf der USA geht,

sondern auch darum, den Westen ökonomisch zusammenzuhalten. Denn an

einer EU, die sich - trotz aller aktuellen Widerstände und Brüche -

am Ende immer intensiver mit Moskau und Peking verbrüdert, kann auch

Donald Trump nicht gelegen sein. TTIP mag in der Öffentlichkeit

umstritten, teilweise sogar verhasst sein. Für die Wirtschaft wäre

eine Kopie des kanadischen Ceta-Vertrages, den man mit Washington

schließen würde, ein immenser Fortschritt. Vielleicht sollte man

Trump nur ein wenig Zeit lassen, um seine rustikalen Wahlkampfsprüche

mit der politischen Realität in Einklang zu bringen.







