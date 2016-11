Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Eltern schicken Kinder oft krank in die Kita

Bedürftigkeit statt Betreuung

Anneke Quasdorf

(ots) - Es sind Schilderungen, die unweigerlich

bestürzen: Eltern geben ihr krankes Kind aus Existenzangst lieber ab,

als dem Arbeitgeber ihren erneuten Ausfall erklären zu müssen.

Schlappe, mit Medikamenten fit geputschte Kinder müssen sich durch

anstrengende Kita-Tage schleppen und bekommen keine Zeit zur Erholung

zugebilligt. Am besorgniserregendsten aber ist der Tenor der Erzieher

in den Interviews und Gesprächen. Jene, die es am besten wissen

müssen, sagen ganz klar: Wir werden den Kindern nicht gerecht. Wir

können es gar nicht. Es fehlt an Zeit und an Personal. Das beginnt

schon bei den gesunden Kindern. Die bitte gesund bleiben sollen.

Täglich raus, täglich frische Luft ist eine der wichtigsten Maßgaben

der Kinderärzte zur Abhärtung des Immunsystems. In vielen Kitas ist

das gar nicht möglich. Weil niemand es schafft, jeden Tag 80 Kinder

anzuziehen und nach dem Toben auf dem Freigelände wieder auszuziehen.

Kranke Kinder in der Kita, das ist ein weiteres Beispiel das zeigt:

Der Nachwuchs in Deutschland muss funktionieren. Damit Mama und Papa

funktionieren können. Alles dreht sich um Betreuung, niemand aber

spricht von Bedürftigkeit. Es kann in unserer Gesellschaft keinen Weg

zurück geben zur klassischen Rollenverteilung. Es ist richtig und

wichtig, dass Frauen sich verwirklichen und absichern. Ohnehin ist es

in den meisten Fällen nötig, dass zwei Ernährer den Familienunterhalt

verdienen. Also müssen wir vorwärtsgehen. Zu fantasievolleren,

wertschätzenderen, flexibleren Arbeitsmodellen.







