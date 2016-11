Westfalenpost: Dirk Hautkapp zu Donald Trump

(ots) - Sagen, was man denkt. Tun, was man sagt. Ein alter,

schöner Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Aus der

Zeit, als Politik noch den Anstrich des Honorigen hatte. Übertragen

auf die neue Zeit, die am 9. November 2016 in Amerika angebrochen

ist, möchte man laut rufen: Bitte nicht! Wenn Donald J. Trump auch

nur einen Teil seiner Ankündigungen wahr macht, dann werden sich die

Vereinigten Staaten bald nicht mehr wiedererkennen. Auszüge aus

seiner To-do-Liste: den Obersten Gerichtshof zu einer

rechts-ideologischen Bastion machen, Muslime ausgrenzen, illegale

Latinos abschieben, Folter als Mittel in der Terrorismusbekämpfung

zulassen, mit Putin anbandeln, den Atom-Deal mit dem Iran kündigen,

Handelsabkommen kündigen, Mexiko mit einer Mauer abriegeln, die

Verbreitung von Atomwaffen fördern, Washington umkrempeln. Wird

Präsident Trump machen, was Kandidat Trump versprochen hat? Niemand

weiß es heute verlässlich. Und genau das ist es, was Angst macht. Wer

mit Trumps Wählern spricht, wird mit Entspannungsübungen bedacht.

Vieles sei einfach nur Bluff, anderes politisch unkorrekte

Provokation gewesen. Im Amt werde die Welt einen anderen Trump

erleben. Leider spricht für dieses Szenario zurzeit wenig. Donald

Trump denkt und handelt im Affekt. Auch die Hoffnung darauf, dass der

Kongress, die Justiz und die Öffentlichkeit Trump unüberwindbare

Leitplanken setzen werden, ist nicht mehr als das Pfeifen im Wald.

Die Erzählung, Trump sei nur ein talentierter Schauspieler, der je

nach Publikumsbedarf Rollen annimmt, kann vielleicht im

Reality-TV-Geschäft durchgehen. Geht es da schief, fällt die Quote.

Im Weißen Haus steht die Welt im Feuer, wenn sich jemand verzockt.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 21:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1423245

Anzahl Zeichen: 2070

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 208 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung