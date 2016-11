Hainan Airlines bietet jetzt Nonstop-Verbindung zwischen Xi'an und Melbourne

(ots) - Der Hainan Airlines

Nonstop-Jungfernflug HU7991 mit 246 Passagieren an Bord hat am 9.

November 2016 nach einer elfstündigen Reise um 07.00 Uhr pünktlich am

Flughafen Tullamarine in Melbourne aufgesetzt. Der Airbus A330 kam

aus Xi'an, eine blühende chinesische Kulturoase, deren Erbe und

Geschichte mehrere Tausend Jahre zurückreicht.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161109/437735



Der Jungfernflug war der Beginn der neuen offiziellen

Nonstop-Verbindung zwischen Xi'an und Melbourne, die Hainan Airlines

ab sofort anbietet. Die Airline plant ihre Nonstop-Flugverbindung

zwischen Changsha und Melbourne am 9. November aufzunehmen. Diesen

beiden neuen Flugstrecken ergänzen das interkontinentale Streckennetz

der Airline und bieten eine bequeme Alternative für internationale

Fluggäste.



Im Rahmen der Freihandelsabkommen zwischen China und Australien

hat Australien als viertes Land nach den USA, Kanada und Singapur die

Gültigkeit seiner Mehrfach-Einreisevisa für chinesische Touristen von

drei auf 10 Jahre verlängert. Mit der Nonstop-Verbindung nach

Melbourne bringt Hainan Airlines mehr chinesische Investoren nach

Australien. Der Service bietet eine weitere Flugalternative für

Geschäftsreisende, die zwischen China und Australien pendeln, sowie

für internationale Studenten und Touristen. Flugreisende kommen in

den Genuss der orientalischen Gastfreundschaft, für die die Airline

bekannt ist. Die Nonstop-Verbindung zwischen Xi'an und Melbourne wird

den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern erleichtern.

Hainan Airlines ist die einzige chinesische Airline, die eine

Nonstop-Verbindung zwischen den beiden Städten anbietet.



Hainan Airlines hat den folgenden Flugplan für die Verbindungen

Xi'an-Melbourne und Changsha-Melbourne bekanntgegeben:



(Alle Abreise- und Ankunftszeiten in Ortszeit)





Flugnummer Verbindung Abreisezeit Ankunftszeit Tage

HU7991 Xi'an-Melbourne 16.30 07.00+1 Dienstag,

Freitag

HU7992 Melbourne-Xi'an 09.00 17.25 Mittwoch,

Samstag

HU483 Changsha-Melbourne 17.45 07.00+1 Mittwoch,

Sonntag

HU484 Melbourne-Changsha 09.00 16.20 Montag,

Donnerstag







