Neu: Die Themenseite "Parteien" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Parteien!

(firmenpresse) - Eine politische Partei (von lateinisch pars, Genitiv partis ?Teil', ?Richtung') ist ein auf unterschiedliche Weise organisierter Zusammenschluss von Menschen, die innerhalb eines umfassenderen politischen Verbandes (eines Staates o. Ä.) danach streben, möglichst viel politische Mitsprache zu erringen, um ihre eigenen sachlichen oder ideellen Ziele zu verwirklichen und/oder persönliche Vorteile zu erlangen.



Ein wesentlicher Teil des Erringens bzw. Ausübens solcher politischer Macht ist es, Führungspositionen in staatlichen und anderen Institutionen (zum Beispiel Öffentlich-rechtlicher Rundfunk) mit Parteimitgliedern oder it der Partei nahestehenden Menschen zu besetzen.



Im Fall des Mehrparteiensystems konkurrieren politische Parteien untereinander um die Besetzung der politischen Entscheidungspositionen; sie tragen zur politischen Willensbildung bei und bilden insofern eine wichtige Säule der politischen Verfasstheit eines demokratischen Staates.



In einem Einparteiensystem ändern sich dagegen notwendigerweise auch Struktur und Funktion einer Partei. Eine dementsprehende Partei "neuen Typs" bekommt in der Regel "totalitären" Charakter.



In der Massendemokratie erfolgt die politische Willensbildung, indem das Volk verschiedene Kandidaten der einzelnen Parteien wählt. Parlament und Regierung beeinflussen das Volk mittels Gesetzen und Verwaltungsakten.



Eine ganz besonders wichtige und wertvolle Aufgabe der Parteien ist die Evaluation (Bewertung) und Nomination (Benennung) von Kandidaten für staatliche Aufgaben.



Zur Gründung einer Partei in Deutschland bedarf es zunächst einer politischen Vereinigung.





Die Zulassung von Parteien zu Wahlen wird über Wahlgesetze geregelt - z. B. bei Bundestagswahlen das über Bundeswahlgesetz.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu dem Themen-Komplex "Parteien, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Parteien-News.de, Deutsche-Politik-News.de, News" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Politische_Partei bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partei) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Politische_Partei&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Donnerstag dem 10. November 2016 veröffentlicht.







Dr. Harald Hildebrandt

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

