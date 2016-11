Technik-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Technik!

(firmenpresse) - Der Begriff Technik stammt von griechischen technikós und leitet sich ab von téchne, deutsch etwa Kunst, Handwerk, Kunstfertigkeit.



Das Wort Technik kann bedeuten:



a) die Gesamtheit der menschengemachten Gegenstände (Maschinen, Geräte, Apparate usw.);



b) ein besonderes Können in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit (Fertigkeit, Geschicklichkeit; Gewandtheit usw., z. B. körperlich: Technik des Weitsprungs; geistig: Technik des Kopfrechnens; sozial: Technik der Unternehmensführung);



c) eine Form des Handelns und Wissens in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit (Planmäßigkeit, Zweckrationalität, Wiederholbarkeit usw.) oder



d) das Prinzip der menschlichen Weltbemächtigung.



Es gibt Versuche, diese verschiedenen Bedeutungen auf einen gemeinsamen Grundbegriff zurückzuführen. Doch scheinen die Technikbegriffe zu unterschiedlich, als dass man sie ohne Weiteres vereinheitlichen könnte.



Im Folgenden wird "Technik" als wohlbestimmter Ausdruck der Technikforschung und -lehre betrachtet, der die Bedeutung als notwendiges, wenn auch nicht hinreichendes Bestimmungsmerkmal enthält.



"Technik" bezeichnet zunächst die von Menschen gemachten Gegenstände, aber auch die Entstehung und Verwendung der technischen Sachen und das dafür erforderliche Können und Wissen.



Technik ist in diesem Verständnis kein isolierter, selbständiger Bereich, sondern auf das Engste mit Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur verflochten.



Üblicherweise wird die Technik nach ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten oder nach Industriebranchen eingeteilt (Bergbau- und Hüttentechnik, Bautechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Feinwerktechnik, Chemietechnik, Elektrotechnik usw.).





Die jeweilige spezifische Eigenart der eingesetzten und hervorgebrachten Technik lässt sich damit aber nur sehr unzureichend kennzeichnen; z. B. werden im Maschinenbau energietechnische, produktionstechnische sowie förder- und verkehrstechnische Systeme hergestellt.



Die Beschreibungsmerkmale des technischen Systems erlauben eine stimmige Klassifikation nach der Art der Funktion (Wandlung, Transport, Speicherung usw.) und nach der Kategorie der Objekte (Stoff bzw. Material, Energie, Information usw.).



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Technik-247.de, Technik, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Technik bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Technik) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technik&action=history verfügbar.)



