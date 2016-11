meineMusikschule.net - Das Einführungsangebot für den Klavierkurs läuft aus

Der Einführungspreis für den Klavierkurs von 19 EUR wird ab Dezember auf den regulären Preis von 27 EUR im Monat angehoben

Screenshot Klavier spielen lernen mit Andreas Czeppel und www.meineMusikschule.net

(firmenpresse) - Bodenshausen, 11.11.2016. meineMusikschule.net gibt bekannt, dass der Einführungspreis des Klavier- Grundkurses mit Andreas Czeppel zum Ende November ausläuft und ab Dezember 2016 der Kurs zum regulären Preis von 27 EUR im Monat verkauft wird.



Der Start zur Produkteinführung des Klavier- und Keyboardvideokurses mit dem Klavierlehrer Andreas Czeppel für Anfänger (http://meinemusikschule.net/kurse/klavier-lernen) ist nun erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche Prozesse laufen stabil und der Kurs ist bei den Schülern sehr beliebt, so dass nun auf Ende November 2016 die Beta- Einführungsphase abgeschlossen werden kann.



Sehr erfreulich ist, dass es uns bereits gelungen ist von den ersten Kunden ein Feedback zu erhalten, für die wir auch die Veröffentlichungsrechte erhalten haben. Als besondere Auszeichnung sehen wir es an, dass selbst ein Klavierlehrer, der den Kurs im Rahmen eines Testes auf "Herz und Nieren" prüfte, und ein sehr positives Testat ausstellte.



Ab dem Dezember 2016 wird der Klavier- und Keyboard- Grundkurs daher nun zum regulären Verkaufspreis von 27 EUR im Monat angeboten. Trotz der Preisanpassung auf den regulären Verkaufspreis, ändert sich nichts an den Kosten für den ersten Monat, der den Kunden zum Test angeboten wird. Dieser Preis wird stabil bei 4,90 EUR bleiben, so dass die Kunden nach wie vor die Möglichkeit haben, das Angebot ausgiebig zu testen.



