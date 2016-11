Devoteam ist Partner bei der Future Convention 2016

Haupt-Event der Open Innovation-Plattform Future Network

(Bildquelle: Devoteam GmbH)

(firmenpresse) - Weiterstadt, 11. November 2016. Die Devoteam GmbH ist im Jahr 2016 erstmalig als Partner bei der Future Convention präsent. Das Motto des Future Awards, "Die Welt von Morgen mit innovativen Ideen, Visionen und Konzepten mitgestalten" hat den auf Innovation und auf Digitale Transformation ausgerichteten IT-Dienstleister aus Weiterstadt bei Darmstadt bewogen , sich aktiv an der Future Convention zu beteiligen. Neben ihrem Engagement als Jury-Mitglied ist Devoteam mit vier Vorträgen im Forum zum Themenumfeld "Digitalisierung als Motor für Veränderungen" und im Speaker"s Corner mit dem Vortrag "Nutzen der Künstlichen Intelligenz für das Zeitalter des IoT" präsent.

"Junge Menschen, die bereit sind, einen Vorschlag für den Preis zur Entwicklung der Welt von Morgen einzureichen, möchten wir unbedingt kennenlernen.", erklärt Jürgen Hatzipantelis, Executive Vice President Central Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Devoteam GmbH Deutschland. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, das Kauf- und Verkaufsverhalten und die Art und Weise, wie wir Menschen miteinander arbeiten und kommunizieren. Sie sorgt für tiefgreifende Umwälzungen in allen Bereichen unseres Lebens. Devoteam möchte nicht nur die technologischen Belange voranbringen, sondern ganzheitlich tätig sein und auch bei den Veränderungsprozessen in der Gesellschaft nachhaltig mitwirken, deshalb werden wir die Besucher der Future Convention mit dem Thema "Digitaliserung als Motor für Veränderungen" inspirieren.", so Jürgen Hatzipantelis weiter.

"Wir freuen uns, mit Devoteam einen weiteren innovativen Partner gewonnen zu haben, der wichtige Impulse im Zeitalter der Digitalen Revolution setzt. Devoteam gewährleistet aufgrund seines auf Innovation ausgerichteten Geschäfts einen nachhaltigen Beitrag zum Austausch von Zukunftsideen zwischen jungen Talenten, Wirtschaftsvertretern und all jenen, die die Welt von morgen mitgestalten wollen.", so Anja Basta, Projektleiterin Future Network beim Deutschen Verbands für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e.V. (DVPT).

Weitere Informationen zum Future Network, zum Future Award und zur Future Convention finden Sie unter http://www.future.network/future-convention/





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Devoteam ist als internationaler ITK Beratungs- und Service-Dienstleister bevorzugter Partner für Geschäftskunden insbesondere beim Management der digitalen Revolution - "We are Digital Transformakers". Devoteam ist seit 1995 im Markt tätig.

Europaweit vertrauen namhafte Unternehmen aus allen Branchen auf die innovativen Leistungen sowie die agilen und kosteneffizienten ITK Lösungen. Devoteam differenziert sich über ein umfassendes Consulting Know-how, langjährige Lösungsexpertise und über State-of-the-Art Produktpartnerschaften in Geschäftsfeldern, wie Digital Business Trans-formation, Application und Devices, IT Service Excellence, Risk & Security, Cloud & Network Infrastructure sowie IT Transformation. Im Jahr 2015 erzielte Devoteam mit 4.000 Mitarbeitern in 20 Ländern in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten (EMEA) einen Umsatz von 485 Millionen Euro mit einer operativen Marge von 7 Prozent.

In Deutschland ist Devoteam mit ca. 300 Mitarbeitern an den Standorten Weiterstadt, Hamburg, Köln, Bruchsal, Stuttgart, Erfurt und München vertreten.

Devoteam ist seit Oktober 1999 an der Euronext in Paris (ISIN: FR 0000073793) notiert. www.devoteam.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Devoteam GmbH

