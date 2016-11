NewTec auf der SPS IPC Drives 2016 in Nürnberg

Neuer Demonstrator veranschaulicht Safe Motion Control live

(firmenpresse) - Pfaffenhofen an der Roth, 11. November 2016. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, ist auf der diesjährigen SPS IPC Drives vom 22.11. bis 24.11.2016 in Nürnberg auf dem Stand von Intel/Altera in Halle 3, Stand 270, als Partnerunternehmen vertreten. NewTec informiert über die aktuellsten Entwicklungen zum Thema Safe Motion Control und Industrie 4.0. Highlight ist die Livevorführung eines neuen Demonstrators, der die Wirkungsweise von Safe Motion Control im industriellen Umfeld anschaulich verdeutlichen soll. Der Demonstrator implementiert die Möglichkeit eines Safe Stop 2 nach DIN EN 61800-5-2 im Fehlerfall und bei Betreten des Sicherheitsbereichs.

Der neue Demonstrator fußt auf dem von NewTec selbst entwickelten SafeFlex Functional Safety Development Kit, das Anwender bei der Entwicklung von FPGA-basierten Sicherheitsmodulen unterstützt. Kern dieses Pakets ist ein Evaluationsboard, das die Anforderungen der Sicherheitsnormen SIL 3 gemäß IEC 61508 und PL e Kategorie 4 der Maschinenrichtlinie 13849 erfüllt.

Die Entwicklungsplattform SafeFlex basiert auf Cyclone V FPGAs des Herstellers Intel/Altera. In der neuen Version mit integrierter Lockstep-Architektur unterstützt SafeFlex den Echtzeit-Ethernet-Standard Ethernet POWERLINK und das offene Safety-Protokoll openSAFETY. Mehr Informationen gibt es unter www.safeflex-fsdk.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.newtec.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die NewTec GmbH ist Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme in den Branchen Automoti-ve/Transportation, Industrie- und Medizintechnik. NewTec konzipiert und entwickelt Elektronik, Anwendungssoftware sowie Soft- und Hardware mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Zusammenspiel hochkomplexer, zunehmend vernetzter technischer Strukturen.

Anspruch von NewTec ist es, sowohl die sicherheitsrelevante Funktionalität eines Systems zu jeder Zeit zu gewährleisten (Safety) als auch Embedded-Systeme vor Sabotageangriffen und Manipulation von außen zu sichern (Security).

Gegründet 1986, beschäftigt NewTec heute mehr als 160 Mitarbeiter an vier Standorten in Pfaffenhofen a. d. Roth, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

NewTec GmbH

PresseKontakt / Agentur:

unlimited communications marketing gmbh berlin

Ernst Nill

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

enill(at)ucm.de

+49 30 280078 20

http://www.ucm.de



Datum: 11.11.2016 - 13:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1423530

Anzahl Zeichen: 1528

Kontakt-Informationen:

Firma: NewTec GmbH

Ansprechpartner: Brigitte Kunze

Stadt: Pfaffenhofen a.d. Roth

Telefon: +49 7302 9611-757





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung