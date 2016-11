SpyHunter 4 entfernt 95% der Malware: Test von AV-TEST

(firmenpresse) - Enigma Software SpyHunter 4 ist ein besonders wirkungsvoller Malware-Entferner mit einer einfachen und leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu klassischer Antivirus-Software ist dieses Anti-Malware-Programm darauf spezialisiert, das Windows-System von schwer zu entfernender Malware und Trojanern zu reinigen. Der Malware-Scanner kann für das Entfernen von Malware, Spyware, Ransomware, Adware, Browser-Hijackern und ähnlichen unerwünschten Programme verwendet werden. In den letzten Monaten wurde das Anti-Malware-Programm SpyHunter 4 vom unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut AV-TEST.org eingehend getestet. SpyHunter 4 erreichte im Test eine Malware-Reparaturleistung von 95%. Das bedeutet, SpyHunter 4 kann von Windows-Computern 95% der getesteten Malware und Trojaner entfernen. Das weltweit anerkannte Testlabor AV-Test in Magdeburg schreibt dazu:

"Während der ersten Testphase gelang es SpyHunter, 19 der 20 Schadprogramme vollständig zu entfernen, welches ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Während der zweiten Testphase wurden 16 der 20 Schädlinge entfernt, ein Ergebnis, das immer noch als gut eingestuft werden kann. SpyHunter konnte die aktiven Komponenten der auf dem Rechner befindlichen Malware neutralisieren."

Der eben zitierte Testbericht auf Deutsch über Enigma Software SpyHunter 4 sind auf der Website von AV-Test abzurufen. Das AV-TEST Institut ist seit über 15 Jahren ein weltweit führender, unabhängiger Anbieter von Services im Bereich IT-Sicherheit und Antiviren-Forschung. AV-TEST spürt durch Forschungsarbeit neue Schadsoftware auf, analysiert sie mit den neuesten Methoden und publiziert die Ergebnisse in höchster Qualität. In den Laboren in Magdeburg forscht ein Team aus 30 IT-Spezialisten mit langjähriger Expertise praxisnah an der Entwicklung innovativer Analysemechanismen und der Realisierung hochwertiger Testverfahren. Denn IT-Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren in der modernen Wirtschafts- und Unternehmenswelt.

Software plus individueller Service für 34,99 Euro

Mit der Testversion von SpyHunter können Nutzer ihren Computer scannen und überprüfen, ob dieser infiziert ist oder nicht. Für die Entfernung der erkannten Viren, Trojaner und Spyware muss man SpyHunter aktivieren, indem man eine Lizenz erwirbt (UVP ab: 34,99 EUR für 6 Monate). Der Kauf von Enigma Software SpyHunter 4 ist online möglich auf der Website von Enigma Software Group und wird weltweit über die Lösung Esellerate von Digital River sicher abgewickelt. Die lizenzierte Version bietet nicht nur Zugang zu täglichen Viren-Definitions-Updates, sondern auch zu einem außergewöhnlichen individuellen Service. Sie umfasst nämlich einen kostenlosen persönlichen Tech-Support namens SpyHunter HelpDesk mit individuellem Kundendienst zum Beseitigen von Viren auf dem PC des Kunden. Sollte eine Bedrohung sich also nicht vom Computer löschen lassen, können Käufer der lizensierten Version ohne Mehrkosten per Fernwartung durch einen Support-Mitarbeiter von Enigma Software Group Malware und Trojaner entfernen lassen. Ein Video erklärt, wie Enigma Software SpyHunter HelpDesk hartnäckige Malware, Trojaner und Spyware entfernt. Das Testergebnis von AV-Test bezieht sich auf die Leistung der Anti-Malware-Software SpyHunter ohne zusätzliche Nutzung dieses Service.

Infos über Enigma Software Group

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet, um nur die weltweit bekanntesten zu nennen. Eine Sammlung von zahlreichen weiteren Medienberichten ist auf der Presse-Website von Enigma Software Group zu finden.

Der Anti-Malware-Download SpyHunter 4 ist im weltweit anerkannten TRUSTe Trusted Download Program als vertrauenswürdiger Download zertifiziert. Ferner besitzt er die West Coast Labs Checkmark Certification sowie das Zertifikat OPSWAT Certified Partner and Antispyware Bronze Certified. Mehr zu diesen Auszeichnungen und Analysen ist nachzulesen auf der Seite von Enigma Software Group.





