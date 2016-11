IT & Hardware & Software & TK

(firmenpresse) - Sie sind auf der Suche nach einem richtig guten Programmierer? Die Qualität eines Programmierers abzuschätzen, ist nicht einfach.

AMgrade setzt zur Auswahl neuer Mitarbeiter erfahrene Entwickler ein, die schon lange in dem Bereich arbeiten und die uns helfen, neue gute Programmierer zu finden. Wenn natürlich ein IT-Dienstleister schon einige Jahre auf dem Markt ist, ist das ein gutes Zeichen. Das Wissen, das wir uns innerhalb von 7 Jahren Arbeit als IT-Dienstleister durch Erfahrung angeeignet haben, kann man mit keinem Geld erwerben. Wir setzen es aber gerne für unseren Kunden ein.

Erfahrene Programmierer oder IT-Dienstleister sind auf den ersten Anblick teurer, aber sie brauchen erheblich weniger Zeit, um das IT-Projekt umzusetzen und machen weniger Fehler.

Trotzdem müssen Sie keine überteuerten Stundensätze zahlen, wenn Sie vorab einige Überlegungen anstellen. Drei solcher Schritte listen wir für Sie in unserem Blogbeitrag "Finden Sie schnell den richtigen Programmierer!" auf:

1. Definieren Sie Ihr Projekt, aber nicht bis ins kleinste Detail.

2. Beschreiben Sie das Projekt in Form einer IT-Aufgabe.

3. Schauen Sie nach IT-Dienstleistern, die ähnliche IT-Aufgaben schon erledigt haben.

Fühlen Sie sich gut verstanden und sind Sie sich sicher, dass der Programmierer oder IT-Dienstleister genügend freie Kapazitäten hat -- dann sind Sie am Ziel! Ein guter Programmierer setzt Ihr Projekt sauber um.

Aus unserer Erfahrung als IT-Dienstleister können wir auch sagen, dass Ihr Projekt ab einer gewissen Größe besser bei einem Entwicklerteam als bei einem Freiberufler untergebracht ist. Ein IT-Dienstleister als Partner hat gute Beziehungen zu Agenturen und guten Zugang zu verschiedenen IT-Lösungen. Er hat erfahrene Entwickler, die sich ständig weiterbilden und sich mit den neuen Technologien bestens auskennen. So sehen Sie die Umsetzung Ihres IT-Projektes am schnellsten!





AMgrade GmbH ist Ihre Outsourcing-Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web-Anwendungen und Mobile-Apps. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.

Datum: 11.11.2016 - 13:40

