NOZ: Lobende Worte von Bauernverband für Hendricks´ Klimaplan

Umweltexperte Hartelt: Sonderrolle der Agrarbranche wird

berücksichtigt - "Ernährung kann nicht klimaneutral sein"



Osnabrück. Die überarbeitete Fassung des Klimaschutzplans von

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erhält Unterstützung

von Seiten des Bauernverbandes. Umweltbeauftragter Eberhard Hartelt

sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Positiv ist, dass

im Klimaschutzplan die Sonderrolle der Landwirtschaft durch die

Nahrungsmittelproduktion anerkannt wird und Ernährung nicht

klimaneutral sein kann."



Die jetzige Fassung betrachte Klimaschutz nicht allein durch die

nationale Brille. Es werde berücksichtigt, dass Zielvorgaben nicht

zur Abwanderung von Produktionszweigen ins Ausland führen dürften. So

produzierten Kühe in Deutschland je Liter Milch ein Drittel bis ein

Viertel weniger klimaschädliche Gase wie Nutztiere in Afrika oder

Asien.



Neben der Zukunft der Kohle in Deutschland hatte auch die Rolle

der Landwirtschaft im Klimaschutzplan der Bundesregierung im Vorfeld

für Kritik gesorgt.







