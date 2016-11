Mannheim / Ludwigshafen, Best-Price-Dent: Mit Bonusheft und günstigem deutschen Zahnersatz sparen

Doppelt sparen: Patienten können ihren Eigenanteil mit der jährlichen Vorsorge und preiswertem Zahnersatz Made in Germany erheblich senken. Best-Price-Dent rät zum Preisvergleich.

Zahnarztpraxis Michael Puhahn

(firmenpresse) - Regelmäßige Zahnpflege ist wichtig, denn mangelnde Mundhygiene ist häufig die Ursache für Karies, Zahnfleischentzündungen und in der Folge kann dies zu Erkrankungen des Zahnbetts führen (Parodontitis) bis hin zum Zahnverlust.

Der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt ist wichtig für die Gesundheit der Zähne. Zwei mal pro Jahr können gesetzlich Krankenversicherte eine kostenlose Untersuchung und einmal pro Jahr eine kostenlose Zahnsteinentfernung in Anspruch nehmen. Einmal jährlich sollte man zusätzlich eine professionelle Zahnreinigung (PZR) vornehmen lassen, die kostet zwar etwas, zeigt aber eine besonders positive Wirkung beim Erhalt der Zähne.



Bei einer größeren Behandlung wie Kronen, Brücken oder auch Prothesen kann sich dann der jährliche Zahnarztbesuch nochmals auszahlen, denn der erhöht den Zuschuss für den Zahnersatz für gesetzlich Versicherte. Wer regelmäßig sein Bonusheft führt, kann richtig sparen.

Wenn der Versicherte regelmäßige Untersuchungen beim Zahnarzt über einen Zeitraum von fünf Jahren lückenlos nachweist, erhöht sich der Festzuschuss zum Zahnersatz um 20 Prozent, über einen Zeitraum von 10 Jahren wird der Zuschuss der Krankenkasse um 30 Prozent Bonus erhöht. Deshalb sollte man rechtzeitig vor Jahresende einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren.



Sparen mit günstigen Laborkosten: Made in Germany und preiswert

Kräftig sparen kann man auch bei den Laborkosten, die machen häufig einen großen Anteil aus bei der Zahnersatz-Versorgung. Best-Price-Dent ist eine deutschlandweite Initiative, die sich mit dem Ziel gegründet hat, Patienten über günstigen deutschen Zahnersatz zu informieren, der zu 100 Prozent im Dentallabor MAXiDENT am Standort in Remscheid gefertigt wird. Hochwertige Qualität zum kleinen Preis! Da lässt sich richtig sparen.

Laborpreis-Beispiel: Vollzirkon-Krone (Hochleistungskeramik) für 99,00 EUR! Das mit fünf Jahren Garantie.

Die Patienten senken ihren Eigenanteil und erhalten eine preiswerte hochwertige Versorgung Made in Germany. Ob Zahnkrone, Zahnbrücke oder Zahnimplantat, der günstige Zahnersatz von MAXiDENT ist deutschlandweit bei Zahnarztpraxen und Patienten gefragt.





Sparen durch einen Preisvergleich

Best-Price-Dent rät allen Patienten mit Bedarf, einen Kostenvoranschlag zu erbitten bzw. ein Vergleichsangebot kalkulieren zu lassen. Wenn man bereits einen Heil- und Kostenplan hat, sollte man eine zweite Meinung einholen und die Zahnersatz Kosten vergleichen, um Geld zu sparen. Dazu raten auch die Krankenkassen. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil bei den Laborkosten erheblich senken.



Hier können sich Patienten ein Angebot bzw. Vergleichsangebot mit dem günstigen Zahnersatz "Made in Germany" kalkulieren lassen:

Zahnarztpraxis

Michael Puhahn

Roteichenring 1

68167 Mannheim

Telefon: 0621 - 30 989 234

http://www.zahnersatz-guenstig.info/zahnarzt-mannheim/michael-puhahn.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.best-price-dent.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Initiative preisgünstiger Zahnersatz "Made in Germany"



Dies ist eine Pressemitteilung von

best-price-dent GmbH

Leseranfragen:

Itterstraße 35, 42719 Solingen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.11.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1423544

Anzahl Zeichen: 3217

Kontakt-Informationen:

Firma: best-price-dent GmbH

Ansprechpartner: Dirk Sieler

Stadt: Remscheid

Telefon: 0212-52088860



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.