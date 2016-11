Mit neuen Vertriebsimpulsen Richtung Zukunft / ruf Jugendreisen stellt mit Sebastian Spreng den neuen Head of Sales vor (FOTO)

Dass rund 75.000 junge Menschen jedes Jahr die vielfältigen

Reiseangebote von ruf Jugendreisen buchen, dafür sorgt der

strategische Vertrieb: Dieser erfolgt über rund 3.000 Reisebüros und

Agenturen sowie über den Direktvertrieb per Internet. Und jetzt

strukturiert Europas führender Jugendreiseveranstalter seinen

Vertrieb neu: Für frische Impulse sorgt dabei der neue Head of Sales

Sebastian Spreng - ein ausgewiesener Vertriebs- und

Marketing-Spezialist.



Burkhard Schmidt-Schönefeldt, geschäftsführender Gesellschafter

von ruf: "Seit fast 35 Jahren haben wir uns mit vielfältigen

Reiseangeboten auf junge Zielgruppen spezialisiert. Wir wollen auch

zukünftig die führende Rolle im innovativen Vertriebsmarketing weiter

ausbauen und sind uns sicher, mit Sebastian Spreng als Vertriebs- und

Marketingspezialisten den Richtigen für diese Aufgabe gefunden zu

haben."



Sebastian Spreng: "Als neuer Head of Sales werde ich auf die

Weiterentwicklung der starken Marken- und Kommunikationsstrategie,

auf neuartige Vertriebsimpulse, welche die Digital Natives auf allen

Kommunikationskanälen erreichen und auf den Reisebürovertrieb als

wichtigen strategischen Partner setzen. Ich freue mich auf die

Aufgabe und auf das engagierte Team bei ruf!"



Der 41-Jährige Diplom Kaufmann und Kommunikationswirt agierte als

nationaler Leiter Development & Support bei der E-Plus Retail GmbH

und steuerte in dem schnellen Business der Telekommunikationsbranche

unter anderem den Vertriebsinnendienst. Zuvor verantwortete er das

Vertriebsmarketing der easyApotheke AG. Und über die Leitung des

Geschäftsbereiches "Werbung & Kunde" bei der Schülerhilfe GmbH & Co.

KG konnte der reise- und sportbegeisterte Marketing-Spezialist zudem

Erfahrungen mit der jungen Zielgruppe sammeln.







