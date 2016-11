Die Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel startet wieder Winter-Filmfest

Filmklassiker statt Weihnachtslieder in Berlins historischer Mitte

Garantiert Weihnachtslied-frei - Die Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel

(firmenpresse) - Am 21. November 2016 um 12.00 Uhr startet das Winter-Filmfest an der Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel in die nächste Runde. Rund um den Platz an der Nikolaikirche dreht sich bis in den Januar hinein alles um das Thema "Film".

Inmitten des romantischen Nikolaiviertels erwartet den Besucher ein amüsantes Winter-Filmfest unter freiem Himmel. Natürlich darf der namensgebende Filmklassiker Die Feuerzangenbowle nicht fehlen, der an den Wochenenden gezeigt wird.

An allen vier Adventssonntagen um 17.30 Uhr treten Die Herr'n von der Tankstelle auf, um die Herzen der stolzesten Frauen mit ihrem Gesang, Charme und beliebten alten Chansons zu erobern.

Behagliche Sofas und ein großer Kupferkessel Feuerzangenbowle laden zu Berlins kuscheligster Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt ein. Jagertee, heiße Schokolade und Kinderpunsch sowie kulinarische Leckereien wie Gegrilltes, Brezeln und Crepes runden das kulinarische Programm ab.

Das Winter-Filmfest an der Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel bietet seinen Besuchern ein Erlebnis für die ganze Familie und Weihnachtsmuffeln eine Zuflucht bei Feuerzangenbowle und guter Unterhaltung - mitten in Berlins stimmungsvoller historischer Mitte.

Alle Pfeiffers mit drei "f" sind auch in diesem Jahr selbstverständlich wieder Ehrengäste.

Der Eintritt ist frei.





Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin

21. November 2016 - 01. Januar 2017

Mo.-Fr. 12.00 - 22.00 Uhr

Sa.-So.10.00 - 22.00 Uhr











