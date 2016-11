Nüßlein: Klimaschutz klappt nur technologieoffen und kosteneffizient

(ots) - Klimaschutzplan auf Druck der Union nachgebessert



Nach langem Ringen zeichnet sich eine Einigung der Bundesregierung

auf einen "Klimaschutzplan 2050" ab. Hierzu erklärt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Georg Nüßlein:



"Das intensive Ringen um den Klimaschutzplan der Bundesregierung

hat sich gelohnt. Klimaschutz ist wichtig - darf aber

Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand nicht gefährden. Wer beim

Klimaschutz erfolgreich sein will, muss deshalb konsequent auf

Technologieoffenheit und Innovation, auf Anreize statt Zwang und auf

Kosteneffizienz setzen. Dass dies im jetzt vorliegenden Text stärker

der Fall ist als in vorherigen Entwürfen, ist auch ein Erfolg für die

Unionsfraktion. Wir haben die Beratungen der Bundesregierung intensiv

begleitet und konstruktive Vorschläge eingebracht, wie Klimaschutz

ökologisch effektiv, wirtschaftlich tragfähig und sozial

verantwortbar umgesetzt werden kann.



Auch abwegige Vorschläge des Bundesumweltministeriums wie eine

staatlich verordnete Halbierung des Fleischkonsums oder das pauschale

Aus für fossile Heizungen und Verbrennungsmotoren sind auf unseren

Druck aus dem Entwurf gestrichen worden. Das ist gut so: denn ein

Klimaschutz, der auf Bevormundung und Verzicht setzt, findet keine

Akzeptanz bei den Menschen.



Der Klimaschutzplan ist und bleibt aber ein Beschluss der

Bundesregierung. Das bedeutet: Wir machen uns die darin enthaltenen

Maßnahmenvorschläge nicht automatisch zu Eigen. Konkrete

gesetzgeberische Maßnahmen bedürfen selbstverständlich der intensiven

parlamentarischen Diskussion und der Zustimmung des Deutschen

Bundestages. Dort gilt es Sorge dafür zu tragen, dass Deutschland

beim Klimaschutz weiterhin ambitioniert, aber auch mit wirtschafts-

und sozialpolitischem Augenmaß vorgeht. Ganz besonders wichtig ist,

dass Deutschland keine nationalen Alleingänge im Sinne eines



unbedingten 'Schneller, Höher, Weiter' unternimmt - sondern eng

eingebunden in die europäische Klimaschutzpolitik handelt."







