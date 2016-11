Dött: Neues Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" beschlossen

(ots) - Programm soll mehr Grün in die Städte bringen



Am gestrigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen

Bundestages den Haushaltsentwurf 2017 abschließend fertiggestellt. Er

enthält das neue Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün". Hierzu

erklärt die baupolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Marie-Luise Dött:



"Das neue Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" ist ein

wichtiger Baustein für die moderne Stadtentwicklung in Deutschland.

Mit der Etablierung dieses Programms soll gezielt die Attraktivität

öffentlicher Räume in Städten und Gemeinden gesteigert werden. Es

soll Projekte initiieren, bei denen die Stadtbegrünung im Mittelpunkt

steht.



Der steigende Wohnungsbau wird in unseren Städten und Gemeinden

deutlich sichtbar sein. Für die gewollte bauliche Verdichtung unserer

Städte ist die Schaffung neuen, qualitätsvollen Stadtgrüns die

erforderliche Ergänzung.



Neue Parks, kleinteilige Grünflächen, die Renaturierung von

Wasserläufen oder die Herrichtung von Uferzonen sind wichtige

Maßnahmen für die Aufwertung öffentlicher Räume. Die geförderten

Maßnahmen werden ein Gewinn für die Lebensqualität in Stadt und Land

sein.



Wir freuen uns, dass es gelungen ist, diese Aufgabe der

Stadtentwicklung durch ein eigenständiges Programm zu unterstützen.

Das Programmvolumen 2017 wird 50 Millionen Euro betragen. Nun liegt

es an den Kommunen, diese Chance zu nutzen."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 13:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1423561

Anzahl Zeichen: 1955

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung