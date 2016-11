Rehberg/Heiderich: Starkes Signal für das internationale Gesundheitswesen

(ots) - Deutlicher Anstieg der freiwilligen Beiträge an die

Weltgesundheitsorganisation



Die Haushaltspolitiker der Koalition haben im Rahmen der

Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen

Bundestages am gestrigen Donnerstag wichtige Änderungen im Haushalt

des Bundesgesundheitsministeriums beschlossen. Dazu erklären der

haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt

Rehberg und der zuständige Berichterstatter Helmut Heiderich:



Eckhardt Rehberg: "Die Koalition hat im Haushaltsverfahren eine

erhebliche Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit im

Gesundheitswesen beschlossen."



Helmut Heiderich: "Mit circa 27 Millionen Euro an Pflichtbeiträgen

bleibt Deutschland drittgrößter Beitragszahler der

Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darüber hinaus werden erstmals 35

Millionen Euro an freiwilligen Beiträgen geleistet, um die

Umstrukturierung und Fortentwicklung dieser Organisation zu

unterstützen. Damit werden Ankündigungen finanziell unterlegt, welche

die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Weltgesundheitsversammlung

der WHO im vergangenen Jahr gemacht hatte.



Für die Übernahme der G20-Präsidentschaft und die Umsetzung von

G7-Beschlüssen werden weitere 3 Millionen Euro bereitgestellt. Auf 5

Millionen Euro erhöht wurde der Ansatz für die Integration von

Flüchtlingen."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 13:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1423567

Anzahl Zeichen: 1847

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung