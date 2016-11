Wegner: 50 Mio. Euro für Programm "Zukunft Stadtgrün"

(ots) - Zentraler Baustein für lebenswerte Städte



Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gestern

beschlossen, im Rahmen der Städtebauförderung ein neues Programm

"Zukunft Stadtgrün" aufzulegen. Hierzu erklärt der

Großstadtbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner:



"Die Natur kommt wieder in die Städte zurück. Wir als Union haben

uns seit langem mit Nachdruck für mehr Grün in der Stadtentwicklung

eingesetzt. Es ist ein großer Erfolg, dass städtisches Grün in der

Städtebauförderung jetzt ein eigenes Programm erhält. Deutschlands

große Städte sind mehr als Steine und Beton. Das wollen wir weiter

fördern.



Urbanes Grün macht Städte erst zu den lebenswerten Räumen, die die

Menschen als ihre Heimat empfinden. Auch Städter brauchen die Natur.

Pflanzengrün wirkt beruhigend, reguliert den städtischen

Temperaturhaushalt und filtert die Luft von Schadstoffen. Faktoren,

die sich einerseits positiv auf das Stadtklima, aber auch auf die

Gesundheit ihrer Bewohner auswirken.



Grün in der Stadt ist ein zentraler Baustein für lebenswerte

Städte. Gerade in den besonders verdichteten Ballungsgebieten müssen

vermehrt Ausgleichsfaktoren geschaffen werden, um den Stresspegel zu

senken und für eine gesunde Lebensweise zu sorgen. Die positive

Wirkung von Stadtgrün auf die Attraktivität und die Lebensqualität in

Großstädten ist unbestritten. Grüne Städte sind Anziehungsmagneten,

in denen man gern lebt, arbeitet und verweilt."



Hintergrund: In der Nacht zum heutigen Freitag beschloss der

Haushaltsausschuss auf Drängen der Union, ein eigenes Programm zur

Begrünung von Städten aufzulegen. Bisher standen für "Maßnahmen auf

dem Gebiet, Grün in der Stadtentwicklung" jährliche Mittel in Höhe

von 210.000 Euro zur Verfügung. Für das neue Programm "Zukunft

Stadtgrün" werden im nächsten Jahr 2,5 Millionen Euro und ab 2018



jährlich 47,5 Millionen Euro bereitgestellt.







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1423568

Anzahl Zeichen: 2479

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung