phoenix History Live: Martin Luther - Rebell wider Willen? - Sonntag, 20. November 2016, 13.00 Uhr

(ots) - Der Reformator Martin Luther spaltet noch heute die

Glaubensgemeinschaft. Seine Bewunderer sehen in ihm den größten und

mutigsten Rebellen der Kirchengeschichte. Für seine Kritiker ist er

schlicht ein "Ketzer" und ein "Antisemit", der antijüdische

Hetzschriften verfasst und Muslime sowie Frauen verachtet habe.



Heute, rund um den 500. Jahrestag der Reformation, stehen sein

Beitrag an dieser historischen Zäsur und sein Leben im Fokus

zahlreicher wissenschaftlicher und gesellschaftskritischer

Betrachtungen: Was war Martin Luther für ein Mensch? Hat er wirklich

seine berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an das

Tor der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen? Wie groß war Luthers

Anteil an der Reformation tatsächlich? Und ist er für die Aufspaltung

der christlichen Kirche verantwortlich? Taugt Luther heute noch als

Vorbild? Und warum sind selbst manche Katholiken heute von ihm

begeistert?



Diese und andere Fragen diskutiert Guido Knopp mit seinen Gästen

am Sonntag, den 20. November 2016, um 13.00 Uhr.







